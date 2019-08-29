هل يتم زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق؟.. الحكومة ترد

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

مرضى السكر - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام وزارة الصحة زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، مشددة على ثبات سعر الأنسولين دون أي زيادة جديدة، وأن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل.

وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع‏، مشيرة إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلا عن تخصيص الوزارة رقم (0225354150) يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف