تسجيل 42 % من سكان بورسعيد في التأمين الصحي الشامل

تحرير:شيماء رشاد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

وزيرة الصحة في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس،، إن عدد المواطنين المسجلين في سجلات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بلغ 387 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، كما بلغ عدد العمليات التي أجريت 3260 عملية، مشيرة، خلال جولتها على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لمتابعة سير العمل بالتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إلى أن هذا العدد يمثل حوالى 42% من سكان بورسعيد، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على توفير خدمات صحية على أعلى مستوى لجموع المصريين.

وأضافت أنه تم إطلاق فرق في جميع أنحاء بورسعيد لحث المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة والانتفاع بالخدمات الطبية وفق أحدث وأعلى المعايير الطبية العالمية، مؤكدة اجتياز 13 وحدة صحية للرعاية الأولية ومركز طبي لمعايير الجودة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما اجتازت مستشفيات النصر، والرمد،