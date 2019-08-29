الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز والحرس في الكأس

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

بيراميدز

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الذي خلف سمير محمود عثمان في اللجنة، محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقي بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر 2019، حيث من المنتظر أن يلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غدٍ الجمعة في ختام مباريات دور ربع نهائي الكأس على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. ويعاون الحكم محمد الحفني في المباراة كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا، كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

وتأهل فريق نادي الزمالك أمس الأربعاء للمباراة النصف نهائية بعدما تغلب على فريق مصر المقاصة تحت قيادة ميدو بهدف نظيفه سجله عبدالله جمعة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش المصري ببرج العرب في دور الثمانية بكأس مصر. وتأهل بيراميدز إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر، بعدما أقصى الأهلي من دور الـ 16