رياضة

الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز والحرس في الكأس

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
بيراميدز
بيراميدز
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الذي خلف سمير محمود عثمان في اللجنة، محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقي بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر 2019، حيث من المنتظر أن يلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غدٍ الجمعة في ختام مباريات دور ربع نهائي الكأس على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. ويعاون الحكم محمد الحفني في المباراة كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا، كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
وتأهل فريق نادي الزمالك أمس الأربعاء للمباراة النصف نهائية بعدما تغلب على فريق مصر المقاصة تحت قيادة ميدو بهدف نظيفه سجله عبدالله جمعة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش المصري ببرج العرب في دور الثمانية بكأس مصر. وتأهل بيراميدز إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر، بعدما أقصى الأهلي من دور الـ 16
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رسميًّا.. أيمن حفني ينتقل إلى مصر للمقاصة

أنهى نادي مصر للمقاصة صفقة ضم أيمن حفني من نادي الزمالك في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من نادي الزمالك ليعود أيمن حفني لفريقه السابق في صفقة كلفت خزينة النادي الفيومي ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين.
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تمت الصفقة.. نيمار في برشلونة خلال ساعات

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية، اليوم الخميس، أن صفقة نجم البارسا تمت، والتوقيع على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يسبق الإعلان عن الصفقة من قبل البلوجرانا. ويبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد شهدت انفراجة كبيرة، على الرغم من رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي الدخول ضمن الصفقة التبادلية.
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«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
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تعرف على مواعيد نصف نهائي كأس مصر (صورة)

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، إذ يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في الأول من سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، والفائز من بيراميدز وحرس الحدود سيواجه بتروجت يوم الإثنين 2 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت. وكان الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر على نظيره مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي البطولة.
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تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءً بدلا من التاسعة والنصف مساءً. وكان فريق نادي الزمالك تأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما أكتوبر الماضي على استاد الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.
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عامر حسين يكشف عن الحل المناسب لأزمة مباراة بيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه عرض على مسؤولي فريق بيراميدز حلا لأزمة مباراة كأس مصر بعدما تقرر إقامة مواجهته مع فريق النجم الكونغولي يوم 25 أغسطس ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية قبل لقائه يوم 28 مع فريق حرس الحدود في بطولة كأس مصر. وفاز فريق بيراميدز على فريق إيتول دي الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم 10 اغسطس، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي.
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الإنتاج الحربي يضم حارس الأهلي في صفقة انتقال حر

تعاقد نادي الإنتاج الحربي رسميًا مع محمد عصام الغندور حارس مرمى شباب الأهلي ومنتخب مصر، لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للإنتاج الحربي في حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادي، وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق العسكري، وأحمد كمال سلطان وكيل الحارس. واستغنى الأهلي عن محمد الغندور بسبب قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة مواليد 1997 و1998، الأمر الذي أجبر مسؤولي فريق الكرة على الاستغناء عنه وينتقل في صفقة انتقال حر للفريق العسكري.
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