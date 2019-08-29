حقيقة نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

هالة زايد وزيرة الصحة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول نقص بعض الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة المضادة للدغة الثعبان والعقرب، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام، مشيرة إلى أن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، إضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين