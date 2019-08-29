تطورات واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

صورة أرشيفية

نفى مدير اللجنة القائمة على إدارة مركز شباب عزبة الجندي التابع لإدارة شباب قليوب أمام جهة التحقيق بالشئون القانونية في مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الخميس، موافقته على إقامة فرح يحتوي على شيشة وبيرة، قائلا: "أنا موافقتش على حاجه وماليش دعوة"، مؤكدًا علمه بالواقعة من المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، وبعد إخطاره بالحضور إلى جلسة تحقيق بالمديرية، بينما أفاد المشرف المالى بتقديم الإيصال الخاص بتوريد رسوم إقامة الفرح فى جلسة التحقيق القادمة.

وقرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، استدعاء متابع المركز بإدارة الشباب بقليوب، ولجنة المتابعة التى أعدت التقرير المفصل عن المركز والواقعة محل التحقيق، لسؤال اللجنة والتحقيق مع الأول لإهماله فى المتابعة، لافتا إلى أن الأمر سيحال إلى النيابة الإدارية حال ثبوت المخالفات بعد