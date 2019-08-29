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تطورات واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نفى مدير اللجنة القائمة على إدارة مركز شباب عزبة الجندي التابع لإدارة شباب قليوب أمام جهة التحقيق بالشئون القانونية في مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الخميس، موافقته على إقامة فرح يحتوي على شيشة وبيرة، قائلا: "أنا موافقتش على حاجه وماليش دعوة"، مؤكدًا علمه بالواقعة من المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، وبعد إخطاره بالحضور إلى جلسة تحقيق بالمديرية، بينما أفاد المشرف المالى بتقديم الإيصال الخاص بتوريد رسوم إقامة الفرح فى جلسة التحقيق القادمة.
وقرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، استدعاء متابع المركز بإدارة الشباب بقليوب، ولجنة المتابعة التى أعدت التقرير المفصل عن المركز والواقعة محل التحقيق، لسؤال اللجنة والتحقيق مع الأول لإهماله فى المتابعة، لافتا إلى أن الأمر سيحال إلى النيابة الإدارية حال ثبوت المخالفات بعد
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فتح باب الترشح لجوائز النادي الإعلامي 2019.. وجائزة «حمدي قنديل» للمؤثرين

يعلن النادي الإعلامي، عن إطلاق الدورة الثالثة لجوائزه الصحفية والإعلامية (2019)، عبر فتح باب الترشح أمام أصحاب الأعمال الصحفية والإعلامية المتميزة، والمتسقة مع معايير "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره في عام 2015. وسيمنح النادي الإعلامي، اعتبارا من العام الجاري 2019، "جائزة حمدي قنديل"، لإحدى الشخصيات الإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام.
مصطفى-مدبولي

وقف صرف المعاشات.. الحكومة تنفي 14 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات، حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

هل تخضع الجامعات الأجنبية لإشراف التعليم العالي؟

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتة إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي توجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.
الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
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تفاصيل واقعة تربية بط أعلى استراحة قيادي بالبريد

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الاستراحة التى شهدت واقعة تربية البط أعلى سطح مبنى البريد بمنطقة المنشبة ببنها، مؤجرة بمبلغ رمزي لنائب مدير المنطقة "ر. خ" ومخصصة لإقامته وأسرته منذ فترة، كونه مغتربا وليس من أبناء المحافظة، وتم وضع أقفال جديدة على الأبواب وجرد وتحريز كافة المتعلقات الموجودة بالمكان عقب الواقعة، لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة من قبل مدير المنطقة. وكان عدد من رواد موقع "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو وصور بط يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية.
مزرعة-بط

«تحريز البط» في واقعة مكتب بريد القليوبية

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية رفض ذكر اسمه، أنه يتم حاليا إعادة جرد استراحة نائب مدير المنطقة "ر. خ" والتى شهدت واقعة "تربية البط" أعلى سطح المبنى الذى يتضمن الاستراحة بالدور الثانى ومكتب بريد بنها بالدور الأول، كما تم وضع أقفال جديدة على الأبواب وتحريز الطيور وكل المتعلقات الموجودة بالمكان لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة، لافتا أن نائب مدير المنطقة مقرر خروجه على المعاش بعد نحو 10 شهور من الآن ووارد أن يتم عزله من منصبه وإعادة توزيعه من جديد بإحدى المحافظات.
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التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.
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أوقاف القليوبية تحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء بإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد. وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.
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