أزمة كل عام.. مصروفات المدارس الخاصة خارج الرقابة

أولياء الأمور يستغيثون من مصروفات المدارس الخاصة.. ونصر: أزمة تتكرر كل عام وأولياء الأمور الضحايا والرقابة الصارمة ضرورة.. وأحمد: التحصيل البنكي يقضي على التلاعب

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، دائما ما يكون أولياء الأمور والطلاب على موعد مع أزمة «ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة»، لا سيما أنها باتت متكررة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تكوي الجُيوب وتنهش المدخرات. الأزمة تفجرت هذا العام بعدما أقدم عدد من المدارس على زيادة مصروفاته بصورة مبالغ فيها، ضاربا عرض الحائط بالزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، ما دفع أولياء الأمور إلى مناشدة القائمين على العملية التعليمية بضرورة أن يتم فرض رقابة صارمة على هذه المدارس.

غضب البرلمان ارتفاع المصروفات بصورة مبالغ فيها، دفع مجلس النواب متمثلا في أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى الثوران على أصحاب المدارس الخاصة، مطالبين بضرورة أن تخضع مصروفات هذه المدارس إلى الرقابة من قِبل وزارة التربية والتعليم، لأنها تبتز أولياء الأمور وتغالي في زيادة مصروفاتها، وبخاصة أن الزيادة

غضب البرلمان

ارتفاع المصروفات بصورة مبالغ فيها، دفع مجلس النواب متمثلا في أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى الثوران على أصحاب المدارس الخاصة، مطالبين بضرورة أن تخضع مصروفات هذه المدارس إلى الرقابة من قِبل وزارة التربية والتعليم، لأنها تبتز أولياء الأمور وتغالي في زيادة مصروفاتها، وبخاصة أن الزيادة تخطت الـ30% في بعض المدارس، إلى جانب إجبار أولياء الأمور على شراء يونيفورم من أماكن محددة تستغلها لمصلحتها.

الزيادات الرسمية

وزارة التربية والتعليم أعلنت عن مصروفات المدارس الخاصة في مصر لعام 2019 -2020 وزيادة مصاريف أتوبيس المدرسة والزي المدرسي وطريقة احتسابها، حسب قرار صادر من الوزير، نُشر في الجريدة الرسمية، في محاولة منها للحد من جشع أصحاب المدارس الخاصة، وإنقاذ أولياء الأمور من الوقوع فريسة لهم.

طريقة احتساب الزيادة في العام الدراسي الجديد، تختلف حسب قيمة المصروفات من مدرسة لأخرى، إذ جاءت وفق ضوابط الوزارة، 25% سنويًا في مصاريف المدارس الخاصة التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، بينما تمثلت نسبة الزيادة في المدارس التى تتراوح مصروفاتها بين 2 و3 آلاف جنيه 20%، على أن تكون نسبة الزيادة 15% من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، في الوقت الذى اعتمدت فيه زيادة قدرها 10% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وأخيرا 7% للمدارس التى مصروفاتها أكثر من 10 آلاف.

الرقابة الصارمة

الدكتورة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، قالت إنه مع اقتراب العام الدراسي من كل عام، تشهد العملية التعليمية مهازل من قبل المدارس الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بالمصاريف الدراسية واليونيفورم وأسعار الباصات، ناهيك بقيامها باستغلال أولياء الأمور، وهذا الأمر قائم منذ سنوات ويحتاج إلى تدخل عاجل.

وأوضحت نصر أن تدخل وزارة التربية والتعليم من أجل إنهاء هذه المهازل بات ضرورة ملحة، من أجل ضبط آلية دفع مصروفات المدارس الخاصة ووضع آليات مناسبة لتحصيلها حتى لا يقع أولياء الأمور والطلاب فريسة لهؤلاء، على أن تكون الرقابة صارمة ومشددة.

التحصيل الإلكتروني الحل

وترى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن الطريقة الأكثر أمانا لتحصيل المصروفات المصرية وعدم التلاعب بها من قبل المدارس تكمن في أن يتم تحصيلها عن طريق البنوك أو بواسطة الفيزا كارت، حتى تكون جميع المصاريف موحدة على الجميع والقضاء على التفاوت، لا سيما بعدما أصبحت المدارس تُقر الزيادة من تلقاء نفسها.

معاناة أولياء الأمور

وفي العام الماضي، أكد النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، قيامه بإعداد مقترح بقانون يقضي بإلغاء أي تعاملات مالية «مباشرة» بين أولياء الأمور والمدارس، سواء كانت خاصة أو حكومية، والتعامل المباشر مع البنوك من خلال حسابات بنكية، بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بعد تعنت أصحاب المدارس الخاصة ورفع المصاريف دون ضوابط أو عدم الالتزام بقرارات الوزارة.

نصر الدين، شدد على ضرورة التزام كل مدرسة بإبلاغ وزارة التربية والتعليم، بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسي بشهر على الأقل، ليتم دراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ، ومن ثم تُبلغ الوزارة البنوك بمصروفات المدارس الخاصة بعد الموافقة عليها، على أن يدفع أولياء الأمور المصروفات الدراسية سواء للمدارس «الحكومية، أو الخاصة، أو الإنترناشيونال والدولية» للبنوك، ويرفق إيصال الدفع في ملف الطالب ويسلمه فقط للمدرسة.

أولياء الأمور الضحية

عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، قالت إن النسبة الكبرى من المدارس الخاصة والدولية تُحصل المصروفات قبل بدء العام الدراسي الجديد بفترة كبيرة، وفي الأغلب تكون الزيادة كبيرة ومبالغا فيها، وعدد من المدارس لا تلتزم بالنسبة التى تقرها الوزارة، بالإضافة إلى زيادة مصروفات الكتب الدراسية ومصروفات الباصات دون وجود رقابة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأكدت أحمد أن هذا المشهد يحدث ويتكرر كل عام ويكون الضحية أولياء الأمور الذين يُعانون الأمرين في توفير هذه المصروفات، نظراً لعدم وجود تنسيق بين الوزارة وهذه المدارس التي تعمل بطريقة عشوائية، ورغم قيام الوزارة بإعلان نسبة الزيادة في كل عام، فإن المدارس تضرب بها عرض الحائط، وترفض رد المبالغ التي تم تحصيلها من أولياء الأمور فوق النسبة المقررة.

وشدد على أنهم طالبوا مرارا وتكرارا بتحصيل المصروفات عن طريق حساب بنكي منعا للتلاعب واستغلال أولياء الأمور، وحتى الآن دون جدوى.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة التربية والتعليم تحذيرات شديدة إلى المدارس الخاصة لمنع جمع أى مبالغ غير المحددة وفق القرارات الوزارية المنظمة، فى المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2019،2020،

الوزارة قالت فى خطاب رسمى للمديريات التعليمية، إنه يحظر تحصيل أية مصروفات غير مقررة قانونا أو أي رسوم لم ترد بالقرارات الوزارية أرقام 420 أو 422 لسنة 2014، المنظم للمدارس الخاصة والدولية، مؤكدة ضرورة أن يتم تحصيل القسط الأول مع بداية العام الدراسى وليس قبل هذا التوقيت.