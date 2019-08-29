الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

وحدات سكنية - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.

وتواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الوزارة تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترا مربعا، وأنه في حال طرح أي وحدات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة.,أشارت الوزارة إلى الموافقة على طرح مرحلة جديدة