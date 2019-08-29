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هل تخضع الجامعات الأجنبية لإشراف التعليم العالي؟

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتة إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي توجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.
وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتة إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر
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جائزة-النادى-الاعلامى-للتفوق-الصحفى

فتح باب الترشح لجوائز النادي الإعلامي 2019.. وجائزة «حمدي قنديل» للمؤثرين

يعلن النادي الإعلامي، عن إطلاق الدورة الثالثة لجوائزه الصحفية والإعلامية (2019)، عبر فتح باب الترشح أمام أصحاب الأعمال الصحفية والإعلامية المتميزة، والمتسقة مع معايير "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره في عام 2015. وسيمنح النادي الإعلامي، اعتبارا من العام الجاري 2019، "جائزة حمدي قنديل"، لإحدى الشخصيات الإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام.
مصطفى-مدبولي

وقف صرف المعاشات.. الحكومة تنفي 14 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات، حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

حقيقة نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول نقص بعض الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة المضادة للدغة الثعبان والعقرب، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام، مشيرة إلى أن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.
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الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

حقيقة نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول نقص بعض الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة المضادة للدغة الثعبان والعقرب، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام، مشيرة إلى أن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.
بطاطس

هل تعاني مصر عجزا شديدا في البطاطس؟ الزراعة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بوجود عجز شديد في محصول البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق نتيجة احتكار التجار كميات كبيرة من المحصول، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، بما يضمن ثبات واستقرار أسعار البطاطس بالأسواق.
مرض السكر

هل يتم زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق؟.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام وزارة الصحة زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، مشددة على ثبات سعر الأنسولين دون أي زيادة جديدة، وأن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل.
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