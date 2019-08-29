وقف صرف المعاشات.. الحكومة تنفي 14 شائعة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين، وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات، حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

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