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محو فلسطين.. حلقة من مسلسل تدليل أمريكا لإسرائيل

سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد أوباما دان شابيرو وصف قيام وزارة الخارجية الأمريكية بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الخاص بالوزارة بـ"الجنون"
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
علم فلسطين
علم فلسطين
منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وهو يسعى إلى إرضاء إسرائيل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على حساب القضية الفلسطينية، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة للاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها. أحدث تلك الإجراءات قيام وزارة الخارجية الأمريكية، بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من لائحته للبلدان والمناطق، فلم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلاً منفصلاً للسلطة الفلسطينية.
وتظهر نسخة من الأرشيف من الموقع الإلكتروني في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما خلال فترة حكمه من 2009-2017، أن الأراضي الفلسطينية كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى. وتظهر في القائمة أسماء جميع الدول العربية، إضافة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكن دون
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