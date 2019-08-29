محو فلسطين.. حلقة من مسلسل تدليل أمريكا لإسرائيل

سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد أوباما دان شابيرو وصف قيام وزارة الخارجية الأمريكية بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الخاص بالوزارة بـ"الجنون"

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وهو يسعى إلى إرضاء إسرائيل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على حساب القضية الفلسطينية، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة للاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها. أحدث تلك الإجراءات قيام وزارة الخارجية الأمريكية، بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من لائحته للبلدان والمناطق، فلم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلاً منفصلاً للسلطة الفلسطينية.

وتظهر نسخة من الأرشيف من الموقع الإلكتروني في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما خلال فترة حكمه من 2009-2017، أن الأراضي الفلسطينية كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى. وتظهر في القائمة أسماء جميع الدول العربية، إضافة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكن دون

وتظهر نسخة من الأرشيف من الموقع الإلكتروني في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما خلال فترة حكمه من 2009-2017، أن الأراضي الفلسطينية كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى.

وتظهر في القائمة أسماء جميع الدول العربية، إضافة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكن دون أي إشارة لفلسطين التي كانت قبل عدة أشهر يشار إليها تحت تعريف "الأراضي الفلسطينية".

إجراء عدائي

جامعة الدول العربية وصفت قرار الخارجية الأمريكية بحذف اسم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط بأنه "إجراء عدائي".

وأعلنت الجامعة العربية رفضها بشكل قاطع هذا الإجراء الأمريكي، والتصدي له بالمحافل الدولية كافة، بدءاً من قرار واشنطن الخاص بالقدس إلى محاولات تقويض الأونروا وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.

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وقال الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، إن هذا القرار ترفضه أيضا الأغلبية الساحقة من دول العالم.

الخارجية الفلسطينية اتهمت ترامب، بالانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي وممارسة الابتزاز المالي ضد الفلسطينيين وقيادتهم.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أن ترامب حاول الإيحاء بأنه يقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع الإسرائيلي والفلسطيني، بحديثه عن أن الطرفين سئما ويرغبان في التوصل إلى اتفاق سلام، مُبدياً تفاؤله في تقبل الطرفين لما بات يُعرف بـ"صفقة القرن".

أما سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد أوباما، دان شابيرو، فقد وصف التغيير في الموقع الإلكتروني للوزارة بـ"الجنون"، وكتب على "تويتر": "لن يذهب الفلسطينيون إلى أي مكان آخر، المصالح الأمريكية تتطلب التعامل معهم، وإسرائيل نفسها لاتزال تتعاون مع السلطة الفلسطينية بطرق مختلفة".

حقيقة مؤكدة

قالت السلطة الفلسطينية إن قرار الخارجية الأمريكية حذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص بها لن يغير من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني وهو أعلى سلطة تنفيذية، أن الخطوة الأمريكية الجديدة "تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

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وأعرب مسؤولون فلسطينيون عن غضبهم بعدما أزال الموقع الإلكتروني صفحة الأراضي الفلسطينية من لائحته للبلدان والمناطق.

وشكك مسؤولون فلسطينيون في إمكانية ألا يكون هذا التغيير -الذي جاء بعد حذف مصطلح "الأراضي المحتلة" من بعض الوثائق الأمريكية، وآمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ضم جزء كبير من الضفة الغربية- متعمداً.

وبعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أكدت الحكومة الفلسطينية أن هذه الخطوة تؤكد التحيز الأمريكي تجاه إسرائيل، وقالت "إن هذا التحول لا يمكن أن يتجاهل الحقوق الفلسطينية، وهو ما اعترفت به دول العالم بالإجماع"، وفقا لـ"وفا".



وردا على ذلك قللت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية من أهمية هذا التغيير على الموقع الإلكتروني للوزارة. وقالت "إن الموقع قيد التحديث ولم يطرأ أي تغيير على سياستنا"، لكنها لم توضح ما إذا كان الموقع، الذي خضع لإعادة تصميم في الآونة الأخيرة، سيتضمن مجدداً مدخلاً منفصلاً للأراضي الفلسطينية.