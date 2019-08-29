فتح باب الترشح لجوائز النادي الإعلامي 2019.. وجائزة «حمدي قنديل» للمؤثرين

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

يعلن النادي الإعلامي، عن إطلاق الدورة الثالثة لجوائزه الصحفية والإعلامية (2019)، عبر فتح باب الترشح أمام أصحاب الأعمال الصحفية والإعلامية المتميزة، والمتسقة مع معايير "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره في عام 2015. وسيمنح النادي الإعلامي، اعتبارا من العام الجاري 2019، "جائزة حمدي قنديل"، لإحدى الشخصيات الإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام.

وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر والملتزم. وسيمنح النادي ثلاث جوائز لثلاثة

وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر والملتزم.

وسيمنح النادي ثلاث جوائز لثلاثة من الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين أظهروا القدرة على إنتاج موضوعات صحفية وإعلامية ملتزمة بأسس العمل الصحفي الرشيد، ومتوافقة مع المعارف والمهارات والقيم التي يتناولها "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين".

ويدعو النادي الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين اطلعوا على "دليل الإرشادات التحريرية"، وأظهروا التزاماً بالمعايير والقيم الواردة فيه، إلى التقدم بأعمالهم، سواء كانت منشورة في صحف مطبوعة أو إلكترونية، أو مذاعة في التليفزيون، إلى أمانة الجائزة.

وسيكون بوسع الراغبين في المشاركة بالمسابقة إرسال أعمالهم اعتباراً من يوم الأول من سبتمبر 2019، وحتى غلق باب الترشح في يوم 25 سبتمبر 2019، على أن تكون منشورة أو مذاعة في إحدى وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة من أول يوليو 2018، إلى 30 يونيو 2019.

وستقوم لجنة، تضم عدداً من كبار الصحفيين والأكاديميين والخبراء، بمراجعة كافة الموضوعات المرشحة، لاختيار أفضلها، وإعلان أسماء الفائزين، في حفل مميز يقام خلال منتدى إعلام مصر، أكتوبر 2019

وبالنسبة إلى "جائزة حمدي قنديل"، يدعو النادي الجهات ذات الصلة (النقابات، الجامعات، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني ) الراغبة في ترشيح شخصيات إعلامية للفوز بها، إلى إبلاغ النادي بأسماء المرشحين، في موعد أقصاه 25 سبتمبر، عبر البريد الإلكتروني award@dedi.org.eg، في رسالة تحت عنوان "ترشيح جائزة حمدي قنديل”.

ويدعو النادي الإعلامي الصحفيين والإعلاميين الراغبين في الترشح، والجهات الإعلامية الراغبة في ترشيح مرشحين لـ "جائزة حمدي قنديل"، إلى مطالعة كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالجائزة، على موقعه الإلكتروني، وعبر حساباته المختلفة على وسائط التواصل الاجتماعي.

ويستقبل النادي أعمال الراغبين في المشاركة على البريد الإلكتروني award@dedi.org.eg، مرفقًا بها السيرة الذاتية ووسائل الاتصال، ويقوم النادي بتأكيد استلامه الأعمال المرشحة، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني يوجهها لكل مشارك.