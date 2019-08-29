تمت الصفقة.. نيمار في برشلونة خلال ساعات

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

نيمار

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية، اليوم الخميس، أن صفقة نجم البارسا تمت، والتوقيع على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يسبق الإعلان عن الصفقة من قبل البلوجرانا. ويبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد شهدت انفراجة كبيرة، على الرغم من رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي الدخول ضمن الصفقة التبادلية.

ولم تكشف الشبكة الشهيرة عن تفاصيل الاتفاق بين برشلونة وباريس سان جيرمان، إذ كان آخر عرض هو 130 مليون يورو، مع بيع جيان كلير توديبو وإيفان راكيتيتش مع إعارة عثمان ديمبلي. وكان برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، كشف أمس الأربعاء، عن الموعد المبدئي الذي وضعه برشلونة من أجل تقديم البرازيلي نيمار،



ولم تكشف الشبكة الشهيرة عن تفاصيل الاتفاق بين برشلونة وباريس سان جيرمان، إذ كان آخر عرض هو 130 مليون يورو، مع بيع جيان كلير توديبو وإيفان راكيتيتش مع إعارة عثمان ديمبلي.



وكان برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، كشف أمس الأربعاء، عن الموعد المبدئي الذي وضعه برشلونة من أجل تقديم البرازيلي نيمار، في ملعب كامب نو، ووفقا للبرنامج فإن البارسا يعمل على أن يتم تقديم نيمار للجماهير ووسائل الإعلام، اليوم الخميس، في «كامب نو».



ولجأ بطل الليجا إلى إستراتيجيته القديمة في مفاوضات نيمار، بعرض إدراج أكثر من لاعب ضمن الصفقة، وهي الخطة التي توقفت سابقا بانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ، وسيواجه برشلونة أزمة في هذا الصدد، بحسب "موندو ديبورتيفو"، إذ سيكون ملزمًا بإقناع لاعبين أو ثلاثة بالانتقال إلى سان جيرمان.