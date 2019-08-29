رياضة

رسميًّا.. أيمن حفني ينتقل إلى مصر للمقاصة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
أيمن حفني
أيمن حفني
أنهى نادي مصر للمقاصة صفقة ضم أيمن حفني من نادي الزمالك في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من نادي الزمالك ليعود أيمن حفني لفريقه السابق في صفقة كلفت خزينة النادي الفيومي ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين.
أيمن حفني بدأ مسيرته مع صفوف مصر المقاصة في 2011 قبل أن ينتقل إلى طلائع الجيش ومنه إلى أهلي طرابلس الليبي قبل أن يعود للجيش ثم الرحيل لصفوف الزمالك في 2014. وخاض حفني 133 مباراة بقميص الزمالك أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة، كما حقق لقب الدوري في مناسبة وحيدة ولقب كأس مصر في ثلاث مناسبات
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يوسف اوباما

أوباما يستقر على خلافة حفني في الزمالك

استقر يوسف "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ارتداء القميص رقم 14 في الموسم المقبل، بعدما أنهى نادي مصر المقاصة صفقة ضم أيمن حفني، الذي كان يرتدي القميص من القلعة البيضاء في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من النادي، وهو ما يجعل أوباما يطلب القميص، بعدما تخلى عن القميص رقم 10 لصالح محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بينما كان قد ارتدى في تمهيدي دوري الأبطال أمام ديكاداها رقم 11.
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تمت الصفقة.. نيمار في برشلونة خلال ساعات

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية، اليوم الخميس، أن صفقة نجم البارسا تمت، والتوقيع على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يسبق الإعلان عن الصفقة من قبل البلوجرانا. ويبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد شهدت انفراجة كبيرة، على الرغم من رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي الدخول ضمن الصفقة التبادلية.
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الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز والحرس في الكأس

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الذي خلف سمير محمود عثمان في اللجنة، محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقي بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر 2019، حيث من المنتظر أن يلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غدٍ الجمعة في ختام مباريات دور ربع نهائي الكأس على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. ويعاون الحكم محمد الحفني في المباراة كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا، كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
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إيقاف محمد معروف بسبب موقعة الزمالك والمقاصة

علمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف محمد معروف، الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر. وبحسب مصادر داخل الجبلاية فإن لجنة الحكام ترى أن معروف أخطأ في عدم احتساب 4 ركلات جزاء، اثنتان للفريق الأبيض ومثلهما للفريق الفيومي، ومن ثم قررت إيقافه.
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مرتضى منصور ينتقد حكم موقعة الزمالك ضد المقاصة

انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين محمد معروف حكمًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره مصر للمقاصة، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال منصور في تصريحات تليفزيوينة فجر اليوم الأربعاء، «محمد معروف سبق وأن ألغى هدفًا صحيحًا للحرس في مرمى الأهلي بالدوري الممتاز.. البداية ليست جيدة من لجنة الحكام».
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تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
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