رسميًّا.. أيمن حفني ينتقل إلى مصر للمقاصة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

أيمن حفني

أنهى نادي مصر للمقاصة صفقة ضم أيمن حفني من نادي الزمالك في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من نادي الزمالك ليعود أيمن حفني لفريقه السابق في صفقة كلفت خزينة النادي الفيومي ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين.

أيمن حفني بدأ مسيرته مع صفوف مصر المقاصة في 2011 قبل أن ينتقل إلى طلائع الجيش ومنه إلى أهلي طرابلس الليبي قبل أن يعود للجيش ثم الرحيل لصفوف الزمالك في 2014. وخاض حفني 133 مباراة بقميص الزمالك أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة، كما حقق لقب الدوري في مناسبة وحيدة ولقب كأس مصر في ثلاث مناسبات