بعد تصدرها «التريند».. هذه رسالة نادية الجندي

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الفنانة نادية الجندي

وجهت الفنانة نادية الجندي الشكر لجمهورها الذي أثنى على إطلالتها الصيفية، التى بدت فيها أصغر سنا، إذ تداول الجمهور صورها الأخيرة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل اسمها يتصدر تريند محرك البحث «جوجل». ونشرت «الجندي» صورا لها على حسابها بموقع «إنستجرام»، وعلقت: «أنا سعيدة جدا بتفاعل الجماهير معايا، ووصولي لتريند جوجل، وهذا يدل على حب واحترام وتشجيع الجمهور ليا، طوال كل هذه السنوات، وأنا متابعة تعليقاتكم بنفسي، وهذا الحب أعطاني دفعة قوية وحماسا لمواصلة العطاء وإسعادكم».

وأضافت نادية الجندي: «بحب أشكر أيضا جميع المواقع المصرية والعربية على استقبالهم ليا بحفاوة وحب». وكان آخر أعمال نادية الجندي مسلسل «أسرار» الذى عرض فى رمضان 2015، تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهد عبد الحميد، وشارك معها فى البطولة كل من عبير صبري، وأحمد سعيد عبد الغني وفريال يوسف.