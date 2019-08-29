هل غيرت الصين استراتيجيتها في الحرب التجارية؟

تجنبت الصين الرد على آخر زيادة في التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا وهو ما اعتبر تغيرًا في سياسة بكين تجاه الحرب التجارية

تحرير:محمود نبيل ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

الصين

أظهرت الصين ما يمكن اعتباره حرصًا من جانبها على التوصل إلى حل نهائي وتسوية مرضية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي باتت مصدر قلق للأسواق العالمية المختلفة، والصينية والأمريكية على وجه الخصوص، وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة جديدة من التعريفات الجمركية الأسبوع الماضي، كان من المتوقع أن يشتعل غضب صيني جديد يجعلها ترد على هذا القرار بآخر مماثل يكتب فصلًا جديدًا من الصراع التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأشارت الصين إلى أنها لن تنتقم من الزيادة الأخيرة في التعريفة الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، مشددة على ضرورة مناقشة سبل إبطال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حسب ما جاء في بلومبرج الأمريكية. اقرأ أيضا: ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقال