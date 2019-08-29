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هل غيرت الصين استراتيجيتها في الحرب التجارية؟

تجنبت الصين الرد على آخر زيادة في التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا وهو ما اعتبر تغيرًا في سياسة بكين تجاه الحرب التجارية
تحرير:محمود نبيل ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
الصين
الصين
أظهرت الصين ما يمكن اعتباره حرصًا من جانبها على التوصل إلى حل نهائي وتسوية مرضية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي باتت مصدر قلق للأسواق العالمية المختلفة، والصينية والأمريكية على وجه الخصوص، وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة جديدة من التعريفات الجمركية الأسبوع الماضي، كان من المتوقع أن يشتعل غضب صيني جديد يجعلها ترد على هذا القرار بآخر مماثل يكتب فصلًا جديدًا من الصراع التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأشارت الصين إلى أنها لن تنتقم من الزيادة الأخيرة في التعريفة الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، مشددة على ضرورة مناقشة سبل إبطال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حسب ما جاء في بلومبرج الأمريكية. اقرأ أيضا: ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقال
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في دعوى طلاق.. اتهامات جديدة تطارد إلهان عمر

يبدو أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر البالغة من العمر 37 عاما، لا تزال محل اهتمام المجتمع الأمريكي المناهض للمسلمين والقضية الفلسطينية، بشكل عام، خصوصا بعد تعرضها إلى سيل من الإهانات على مدار الفترات السابقة، وهو ما دفعها إلى الرد على الانتقادات من خلال أنصارها ومجلس النواب.. ولم يدم الأمر طويلا خصوصا بعد مساعيها لزيارة فلسطين المحتلة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن النائبة إلهان عمر غير مرحب بها لزيارة الأراضي المقدسة لمواقفها السياسية.
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تأهب أمني في الهند بعد تسلل كوماندوز باكستاني

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، رفع درجة التأهب الأمني في أكبر مينائين لها إلى أعلى مستوى على خلفية معلومات عن تسلل عناصر "كوماندوز" مدربين من قبل باكستان للمياه الهندية، ووفقا لبلاغ صدر عن شركة Adani Ports والمنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) اللتين تديران ميناء موندرا، فإن حرس السواحل أبلغ إدارة الميناء بأن هؤلاء "الكوماندوز" تسللوا على الأرجح إلى خليج كوتش بهدف تأجيج الاضطرابات الطائفية وتنفيذ هجمات إرهابية في ولاية كجرات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الهند، حسب "رويترز".
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الناقلة «جريس 1» تغير مسارها بعيدا عن سواحل تركيا

أعلن موقع "Vessel Finder" المختص في تتبع بيانات السفن المبحرة، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا المعروفة باسم "جريس 1"، غيرت وجهتها بعيدا عن السواحل التركية، بعد أن كشفت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا.
بوريس جونسون

جونسون يستغل قرارا ملكيا لنسف معارضة البريكست

وصل التشابه بين رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى حدٍّ كشف للعالم الطريقة المتشابهة التي يديران بها ملفاتهما السياسية المهمة، وبالأخص تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لجونسون الذي راهن بشكل رئيسي على الخروج من أوروبا في الموعد المحدد، وهو نهاية أكتوبر المقبل، رغم العديد من المعوقات التي تحيط بهذا الملف، وعلى رأسها إمكانية الخروج دون التوصل إلى اتفاق نهائي ومرضٍ مع بروكسل خلال الشهرين المقبلين.
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هل تحمل قمة مجموعة السبع جولة جديدة للحرب التجارية؟

لم تغب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن قمة مجموعة السبع المقامة حاليا في فرنسا، خاصة أنها تمتلك تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية المختلفة، والتي تعد الملف الرئيسي للقمة الدولية. وعلى الرغم من تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية في قمة مجموعة السبع، فإن حديثه لم يكشف عن ما يمكن أن تسفر عنه جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في المستقبل، خاصة مع إصرارهما على تبني موقف ثابت دون تغيير.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
احتجاجات- فى-مطار هونج-كونج

تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية

بدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدًا واضحًا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.
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زيادة الأسعار في الصين تنذر بأزمة اقتصادية عالمية

اعتادت الصين على اتباع نسق هادئ دومًا في التعامل مع العديد من الأزمات الخاصة بالأوضاع الداخلية في البلاد، وبالأخص ما يتعلق منها بالعوامل الرئيسية للحياة مثل الطعام والشراء والسلع الرئيسية، والتي يؤدي أي تغيير فيها إلى مشكلات كبيرة على المستوى الاجتماعي. وعلى الرغم من النهج الصيني المتبع منذ سنوات طويلة، فإن من الواضح أن هناك تأثرا كبيرا على المستوى الاجتماعي في الصين خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية، وهو ما يرجع للعديد من العوامل التي كانت خارج سيطرة الصين.
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