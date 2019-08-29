سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أهالي أبو قرقاص بالمنيا يشيعون جنازة شهيد العريش

تحرير:محمد الزهراوي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م
جنازة شهيد العريش
جنازة شهيد العريش
شيّع أهالي مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، جنازة المجند على شعبان أحمد علي، مجند قوات مسلحة، الذى استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خلال عمل إرهابي شهدته "العريش"، وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد قرية السرو، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز أبو قرقاص، والذين شيعوا جثمان الشهيد المُجند إلى مثواه الأخير، داخل مسقط رأسه بقرية السرو.
ونقل رئيس المركز تعازي المحافظ، لأسرة الشهيد داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يمن على أهله بنعمة الصبر والاحتساب، كما وجه تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعًا عن تراب الوطن وليحيا الجميع في أمن واستقرار. وشارك في الجنازة
اقرأ المزيد
محمد-عبد-العاطى-وزير-الرى-02

الري: أمطار السودان لا تُعد مؤشرا لحجم إيراد النهر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا عاجلًا اليوم الخميس، للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية وقيادات الوزارة، لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، إذ أفادت أجهزة الوزارة، بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس الجاري، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجار المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم الفيضان.
مياه (2)

قطع مياه الشرب عن 11 منطقة في أسوان لمدة 12 ساعة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان، قطع مياه الشرب عن 11 منطقة شرق وجنوب مدينة أسوان، اعتبارًا من مساء غد الجمعة وحتى العاشرة من صباح يوم السبت، نظرا لقيام شركة مياه الشرب بأعمال تركيب محابس السحب والطرد لعنبر الطلمبات بمحطة جبل شيشة، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن هذه المناطق طوال تلك الفترة، وقال بيان صادر عن الشركة، اليوم الخميس، إن قطع مياه الشرب سيشمل جميع المناطق الواقعة على طريق السادات، وأيضًا الواقعة على طريق السماد.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (3)

كيف تقود مصر إفريقيا نحو التنمية الاقتصادية؟

ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على النمو الاقتصادي والفرص والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية خلال حديثه على هامش مؤتمر تيكاد 7، المنعقد حاليا بمدينة يوكوهاما اليابانية، مشددا على أن دول الاتحاد الإفريقي تدرك جيدا أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها في القارة الإفريقية من خلال مشروعات عملاقة عابرة للحدود. وأكد السيسي أن الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح والتحديث بالدول الإفريقية في كل المحاور الاقتصادية بما ينعكس على حياة شعوب القارة.
وزيرة-الصحة-تفتتح-مقر-هيئة-الرعاية-الصحية-في-بورسعيد‎ (2)

وزيرة الصحة تفتتح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جولتها لمتابعة منظومة التأمين الصحي الجديد. وتضم الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الإدارات منها: «الإدارة الهندسية، عمليات موارد بشوية، مكافحة العدوى، الجودة، رضا المتعاملين، الشئون المالية، المكتب الفني، التسويق، الرعاية الصحية والعلاجية، المعمل، والمراجعة الداخلية».
اقرأ المزيد من الأخبار
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

5.23 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية سيناء 2020

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، إذ أن جملة الاستثمارات لشمال سيناء وحدها حوالي 2.85 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه نحو 2.38 مليار جنيه لجنوب سيناء، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، ما يمثل أثرا إيجابيا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المستدام.
الجيش-البوركيني (1)

مقتل 10 جنود من الجيش البوركيني في هجوم مسلح

ذكر الجيش البوركيني في بيانٍ أن متشددين مسلحين مجهولين قُتلوا، اليوم الإثنين 19 أغسطس، ما لا يقل عن عشرة جنود وأصابوا عددًا آخر في هجومٍ على وحدة عسكرية بشمال بوركينا فاسو. وشن إسلاميون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل. وقال بيان الجيش البوركيني: ”ردًّا على الهجوم الهمجي، بدأت عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق، لتحييد المهاجمين الذين كان عددهم كبيرًا“.
حادث-طعن

حادث طعن بسكين خارج مبنى وزارة الداخلية في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، إصابة رجل قرب مكاتب الحكومة البريطانية، في لندن، ونفت الشرطة أن يكون الحادث عملا إرهابيا، موضحة أنه حادث طعن. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الرجل مصاب بجروح في الوجه، بينما كانت الدماء تسيل على جبهته، وتم اقتياده من أمام مبنى وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الخميس. وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الشرطة البريطانية، أنه لا يوجد ما يدل على أنه عمل إرهابي، أو له صلة بوزارة الداخلية.
قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org