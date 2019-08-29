أهالي أبو قرقاص بالمنيا يشيعون جنازة شهيد العريش

تحرير:محمد الزهراوي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

جنازة شهيد العريش

شيّع أهالي مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، جنازة المجند على شعبان أحمد علي، مجند قوات مسلحة، الذى استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خلال عمل إرهابي شهدته "العريش"، وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد قرية السرو، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز أبو قرقاص، والذين شيعوا جثمان الشهيد المُجند إلى مثواه الأخير، داخل مسقط رأسه بقرية السرو.

ونقل رئيس المركز تعازي المحافظ، لأسرة الشهيد داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يمن على أهله بنعمة الصبر والاحتساب، كما وجه تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعًا عن تراب الوطن وليحيا الجميع في أمن واستقرار. وشارك في الجنازة