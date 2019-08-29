وزيرة الصحة تفتتح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م

افتتاح مقر الرعاية الصحية

افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جولتها لمتابعة منظومة التأمين الصحي الجديد. وتضم الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الإدارات منها: «الإدارة الهندسية، عمليات موارد بشوية، مكافحة العدوى، الجودة، رضا المتعاملين، الشئون المالية، المكتب الفني، التسويق، الرعاية الصحية والعلاجية، المعمل، والمراجعة الداخلية».

وأكدت وزيرة الصحة على أن هذه الهيئة هي أساس منظومة التأمين الصحي الشامل، مطالبا العاملين بالهيئة ببذل أقصي جهدهم والتحلي بالعلم والالتزام في العمل لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين. وكانت وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد قد تفقدا مستشفى السلام بورسعيد، ومستشفى الرمد التخصصي، وعقدا اجتماعا مع قيادات منظومة