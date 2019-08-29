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وزيرة الصحة تفتتح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م
افتتاح مقر الرعاية الصحية
افتتاح مقر الرعاية الصحية
افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جولتها لمتابعة منظومة التأمين الصحي الجديد. وتضم الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الإدارات منها: «الإدارة الهندسية، عمليات موارد بشوية، مكافحة العدوى، الجودة، رضا المتعاملين، الشئون المالية، المكتب الفني، التسويق، الرعاية الصحية والعلاجية، المعمل، والمراجعة الداخلية».
وأكدت وزيرة الصحة على أن هذه الهيئة هي أساس منظومة التأمين الصحي الشامل، مطالبا العاملين بالهيئة ببذل أقصي جهدهم والتحلي بالعلم والالتزام في العمل لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين. وكانت وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد قد تفقدا مستشفى السلام بورسعيد، ومستشفى الرمد التخصصي، وعقدا اجتماعا مع قيادات منظومة
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الري: أمطار السودان لا تُعد مؤشرا لحجم إيراد النهر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا عاجلًا اليوم الخميس، للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية وقيادات الوزارة، لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، إذ أفادت أجهزة الوزارة، بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس الجاري، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجار المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم الفيضان.
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قطع مياه الشرب عن 11 منطقة في أسوان لمدة 12 ساعة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان، قطع مياه الشرب عن 11 منطقة شرق وجنوب مدينة أسوان، اعتبارًا من مساء غد الجمعة وحتى العاشرة من صباح يوم السبت، نظرا لقيام شركة مياه الشرب بأعمال تركيب محابس السحب والطرد لعنبر الطلمبات بمحطة جبل شيشة، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن هذه المناطق طوال تلك الفترة، وقال بيان صادر عن الشركة، اليوم الخميس، إن قطع مياه الشرب سيشمل جميع المناطق الواقعة على طريق السادات، وأيضًا الواقعة على طريق السماد.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (3)

كيف تقود مصر إفريقيا نحو التنمية الاقتصادية؟

ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على النمو الاقتصادي والفرص والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية خلال حديثه على هامش مؤتمر تيكاد 7، المنعقد حاليا بمدينة يوكوهاما اليابانية، مشددا على أن دول الاتحاد الإفريقي تدرك جيدا أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها في القارة الإفريقية من خلال مشروعات عملاقة عابرة للحدود. وأكد السيسي أن الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح والتحديث بالدول الإفريقية في كل المحاور الاقتصادية بما ينعكس على حياة شعوب القارة.
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أهالي أبو قرقاص بالمنيا يشيعون جنازة شهيد العريش

شيّع أهالي مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، جنازة المجند على شعبان أحمد علي، مجند قوات مسلحة، الذى استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خلال عمل إرهابي شهدته "العريش"، وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد قرية السرو، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز أبو قرقاص، والذين شيعوا جثمان الشهيد المُجند إلى مثواه الأخير، داخل مسقط رأسه بقرية السرو.
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محافظ-بورسعيد-يطمأن-على-الحالة-الصحية-لمعلمة-داخل-المستشفى (5)

المحافظة تتحمل تكاليف علاج «معلمة بورسعيد»

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تحمل المحافظة كافة تكاليف علاج المعلمة "سها علي يوسف"، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو رعاية أبنائها، وطالب جميع فئات المجتمع، بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها أعداء الوطن بالداخل والخارج، والتي تهدف إلى زعزعة صفوف المجتمع والنيل من وحدته، مشددًا على أن رجال الشرطة يقومون بدور وطني كبير ويبذلون الكثير من الجهد لحماية مصر وشعبها والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.
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أزمة نقص الأطباء في طلب إحاطة لوزيرة الصحة

استنكر محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، أزمة نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية، واستقالاتهم بسبل تدني مرتباتهم، ما يؤثر سلبا على عدد كبير من المستشفيات الحكومية، قائلا إن تصريحات وزيرة الصحة أمام المجلس يوم 18 سبتمبر 2018، أكدت فيها أن 90% من الأطباء سافروا للعمل بالخارج وأن هناك عجزا شديدا في عدد الأطباء، موضحا أنه عدد الأطباء المستقيلين في عام 2016 بلغ 1044 طبيبا، وفي عام 2017، 2049 طبيبا، وفي 2018 2397 طبيبا.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
.الحجاج (1)

الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
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