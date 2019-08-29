جريمة

تجديد حبس مدير شبكات صرف الجيزة في غرق «طفل البلاعة»

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م
طفل البالوعة
طفل البالوعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية، اليوم الخميس، تجديد حبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 15 يوما على خلفية التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه في واقعة مصرع الطفل «ياسين»، صاحب الـ 6 سنوات، على أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، كما استعجلت النيابة ضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.
«يالا يا ياسين علشان هنروح النادي»، قفز قلب الطفل فرحا بكلمات والدته التي وقعت على مسامعه للتو، ارتدى ملابسه بسرعة غير معتادة، بات في أفضل هيئة كأنه عريس حفل زفافه سيكون في الجنة، لم يدر ابن السنوات الأربع أنه لن يبيت في الدنيا ثانية، القدر كتب الفصل الأخير من حياته بشكل مأساوي يدمي القلوب،
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جثة-فى-شقة

انتحار أمين شرطة مفصول عن العمل في المنيا

انتحر أمين شرطة داخل مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس؛ أثر تناوله قرص غلة سام، وذلك في ظروف غامضة.وأفادت تحريات المباحث بأن أمين الشرطة مفصول من الخدمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا من جهودها لكشف الظروف والملابسات حول الواقعة. تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول "أمين شرطة" جثة هامدة إلى المستشفى العام.
غرق-طفل-في-حمام-سباحة (2)

تاني مرة في شهر.. مصرع طفل داخل حمام سباحة ببني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس غرقا عقب سقوطه داخل حمام سباحة بأحد مراكز الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة والمؤجر لأحد الأشخاص، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع طفل في حمام سباحة بأحد مراكز الشباب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل في السابعة من عمره، يدعى "عبد الرحمن ع. ح."، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.
محكمة-النقض

إحالة طعن تعويض مصريين 261 مليون دولار للمكتب الفني

أحالت محكمة النقض الطعن المقدم من الحكومة الليبية على حكم التعويض الصادر من محكمة مستأنف القاهرة بتعويض عائلة مصرية 261 مليونا و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إلى المكتب الفني للمحكمة؛ لتحديد دائرة جديدة تنظر القضية، ويعتبر النزاع بين العائلة المصرية (ورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب - آل حنا) والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في سبعينيات القرن الماضي.
المستشار-محمد شيرين-فهمى (3)

تأجيل محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لـ15 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، إلى جلسة 15 من سبتمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة. «التحرير» توضح قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
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طعن-بالسكين

كيف يتعامل القانون مع قاتل ابنتيه في الحوامدية؟

تواصل نيابة البدرشين تحقيقاتها الموسعة في واقعة ذبح موظف بالمعاش لابنتيه بمركز الحوامدية، إذ استمعت لأقوال الأب المتهم عقب انتهاء معاينتها لمسرح الجريمة، وتبين من مناظرة النيابة لجثتي الفتاتين أنهما في العشرينيات من عمريهما، كل منهما مصابة بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة، ودلت التحقيقات على أن المتهم في العقد السادس من عمره، موظف بشركة السكر على المعاش، وكانت ابنتاه تدرسان في كلية الهندسة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة.
جثة-فى-شقة

طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
.رادار-مرور

الرادار يراقب محاور وميادين العاصمة بثاني أيام العيد

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، سيولة مرورية ملحوظة، وسط انتشار الخدمات المرورية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
الرياح-تسقط كابل كهرباء-بمنطقة محربك في الإسكندرية

حفر وقطع وتزوير.. سقوط عصابة لسرقة كابلات الاتصالات

باشرت نيابة أول مدينة نصر، تحقيقاتها في واقعة تكوين 10 عاطلين، تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة كابلات شركات الاتصالات، وانتحالهم صفة عمال بإحدى هيئات وقطاعات الاتصالات، والحفر بالطرق، وأمرت النيابة بتحريز عدد من الأدوات والأوراق التي ضبطت بحوزة المتهمين، وقررت حجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وأمرت النيابة بسرعة استعجال التحريات حول ظروف وملابسات ضبط المتهمين، وكذا بيان النشاط الإجرامي لهم على وجه التحديد، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بتحريات المباحث.
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