تجديد حبس مدير شبكات صرف الجيزة في غرق «طفل البلاعة»

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

طفل البالوعة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية، اليوم الخميس، تجديد حبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 15 يوما على خلفية التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه في واقعة مصرع الطفل «ياسين»، صاحب الـ 6 سنوات، على أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، كما استعجلت النيابة ضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.

«يالا يا ياسين علشان هنروح النادي»، قفز قلب الطفل فرحا بكلمات والدته التي وقعت على مسامعه للتو، ارتدى ملابسه بسرعة غير معتادة، بات في أفضل هيئة كأنه عريس حفل زفافه سيكون في الجنة، لم يدر ابن السنوات الأربع أنه لن يبيت في الدنيا ثانية، القدر كتب الفصل الأخير من حياته بشكل مأساوي يدمي القلوب،