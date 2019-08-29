تاني مرة في شهر.. مصرع طفل داخل حمام سباحة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس غرقا عقب سقوطه داخل حمام سباحة بأحد مراكز الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة والمؤجر لأحد الأشخاص، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع طفل في حمام سباحة بأحد مراكز الشباب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل في السابعة من عمره، يدعى "عبد الرحمن ع. ح."، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

والواقعة ليست الأولى في المحافظة، فقد شهدت المحافظة أيضًا الشهر الماضى، مصرع طفلة غرقًا في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي وتبين أن الطفلة تدعى "فاطمة م. ع."، 12 عامًا، مقيمة في قرية أطواب، مركز الواسطى، غرقت أثناء قيامها