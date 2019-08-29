أورنچ مصر ترعى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

أعلنت "أورنچ مصر" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها مهرجان الجونة السينمائي للعام الثاني على التوالي في دورته الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار مبادراتها الدائمة لتنمية المجتمع المصري ودعم الحركة الثقافية والفنية في مصر.

ويعد المهرجان أحد أضخم الفعاليات الفنية وأكثرها نجاحاً وتأثيراً في مصر والشرق الأوسط، بعد أن حققت دورتاه السابقتان تفاعلا مبهرا من الجمهور المحب للفن والثقافة والشغوف بمتابعة الحركة السينمائية في المنطقة. وتؤكد رعاية أورنچ مصر المهرجان مرتين متتاليتين في 2018 و2019 حرصها على أن تكون جزءا من الأحداث

ويعد المهرجان أحد أضخم الفعاليات الفنية وأكثرها نجاحاً وتأثيراً في مصر والشرق الأوسط، بعد أن حققت دورتاه السابقتان تفاعلا مبهرا من الجمهور المحب للفن والثقافة والشغوف بمتابعة الحركة السينمائية في المنطقة.

وتؤكد رعاية أورنچ مصر المهرجان مرتين متتاليتين في 2018 و2019 حرصها على أن تكون جزءا من الأحداث الثقافية المؤثرة في الوجدان الإنساني للمجتمع المصري، وإيمانها بأن الفن عموما والسينما على وجه الخصوص، جسر مختصر لعقول وقلوب الشعب المصري العاطفي والمشجع للإبداع والمبدعين.

تنطلق دورة العام الحالي من مهرجان الجونة السينمائي بمشاركة معتادة من كوكبة تضم نجوم الفن والثقافة في مصر والعالم، للاستمتاع بأكثر من 80 عملا فنيا متنوعا ما بين الأفلام الطويلة والوثائقية والقصيرة، تم إنتاجها في دول عربية وعالمية.

ويكتسب المهرجان سمعة عالمية براقة بفضل الرعاية الكبيرة التي يحظى بها من رجل الأعمال نجيب ساويرس "مؤسس المهرجان"، الذي عرف في مصر والعالم برعايته الدائمة لأهم الأحداث الفنية الاستثنائية في مصر، وكذلك المهندس سميح ساويرس "مؤسس الجونة".

وستتيح الدورة الجديدة للمهرجان فرصا هائلة أمام السينمائيين المصريين والعرب من جميع أنحاء العالم، للتعارف وتبادل الخبرات والتواصل مع نظرائهم العالميين، في أحد أهم المشاهد الثقافية التي تستعرض فيها مصر قدراتها الفنية والإبداعية أمام العالم.

وقالت الأستاذة مها ناجي، نائب رئيس أورنچ مصر لقطاع الدعاية والإعلان: "نؤمن بدور السينما في تعزيز التفاعل الثقافي بين مصر والعرب والعالم، ونهتم برعاية هذا الحدث الفني الضخم، في إطار جهودنا المتواصلة لبناء جسور الفكر الإبداعي وخلق فرص التطوير ودعم التعبير الإبداعي خاصة بين الأجيال الشابة".

وتابعت: "مهرجان الجونة السينمائي يحمل بصمة خاصة بين جميع مهرجانات العالم، حيث انه يهتم بشكل خاص بالأفلام ذات المحتوى الإنساني ويوفر منصة سينمائية تعمل ملتقى إبداعيا يستهدف تنمية ودعم المواهب في مصر والعالم العربي، وهذا بالضبط أحد أهم أهداف التنمية المجتمعية التي نعمل عليها من خالل مبادرات عديدة".

جدير بالذكر أن المهرجان يضم بين فعالياته مجموعة واسعة من الاجتماعات بين المخرجين والمنتجين والموزعين العرب والدوليين في إطار حرصه على تعزيز الفرص التجارية للسينما العربية، فضلا عن موائد مستديرة وورش عمل وندوات نقاشية.