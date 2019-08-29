رياضة

أوباما يستقر على خلافة حفني في الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م
يوسف أوباما
يوسف أوباما
استقر يوسف "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ارتداء القميص رقم 14 في الموسم المقبل، بعدما أنهى نادي مصر المقاصة صفقة ضم أيمن حفني، الذي كان يرتدي القميص من القلعة البيضاء في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من النادي، وهو ما يجعل أوباما يطلب القميص، بعدما تخلى عن القميص رقم 10 لصالح محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بينما كان قد ارتدى في تمهيدي دوري الأبطال أمام ديكاداها رقم 11.
وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين. أيمن حفني بدأ مسيرته مع صفوف مصر المقاصة في 2011 قبل أن ينتقل إلى طلائع الجيش
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ايمن-حفني

رسميًّا.. أيمن حفني ينتقل إلى مصر للمقاصة

أنهى نادي مصر للمقاصة صفقة ضم أيمن حفني من نادي الزمالك في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من نادي الزمالك ليعود أيمن حفني لفريقه السابق في صفقة كلفت خزينة النادي الفيومي ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين.
نيمار (4)

تمت الصفقة.. نيمار في برشلونة خلال ساعات

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية، اليوم الخميس، أن صفقة نجم البارسا تمت، والتوقيع على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يسبق الإعلان عن الصفقة من قبل البلوجرانا. ويبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد شهدت انفراجة كبيرة، على الرغم من رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي الدخول ضمن الصفقة التبادلية.
مباراة-بيراميدز-والمصري (6.) (2)

الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز والحرس في الكأس

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الذي خلف سمير محمود عثمان في اللجنة، محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقي بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر 2019، حيث من المنتظر أن يلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غدٍ الجمعة في ختام مباريات دور ربع نهائي الكأس على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. ويعاون الحكم محمد الحفني في المباراة كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا، كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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ايمن-حفني

رسميًّا.. أيمن حفني ينتقل إلى مصر للمقاصة

أنهى نادي مصر للمقاصة صفقة ضم أيمن حفني من نادي الزمالك في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من نادي الزمالك ليعود أيمن حفني لفريقه السابق في صفقة كلفت خزينة النادي الفيومي ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

«صاروخ جمعة» يقود الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

بتسديدة صاروخية من عبدالله جمعة، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في الوصول للمباراة النهائية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.
إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: وصف مروان محسن بمهاجم مصر الأول مصيبة

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عن النادي الأهلي، قبل أيام، قائلا: «كان لا بد أن يرحل لاسارتي بجهازه المعاون من الأهلي». وأشار سعيد، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مهاجم جديد، ساخرا: «عندما يُطلق على مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول فهذه مصيبة سوداء». وانتقل لاعب الزمالك السابق، للحديث عن الفريق الأبيض، مؤكدا أن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» للفريق هذا الموسم سيكون لها فائدة كبيرة، على المستويين الفني والمعنوي مع اللاعبين، إنها فرصة جيدة له لتقديم مستويات جيدة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور: غير راض عن سداسية ديكاداها لهذا السبب

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن عدم رضاه بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراة ديكاداها الصومالي، مساء السبت، معلقًا: «انطباعي وصل للاعبين، وميتشو خد حقه منهم في غرفة الملابس». واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأبيض قد فاز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13- 0 )، ومن المقرر أن يواجه نظيره جينراسيون فوت السنغالي.
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