أوباما يستقر على خلافة حفني في الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م

يوسف أوباما

استقر يوسف "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ارتداء القميص رقم 14 في الموسم المقبل، بعدما أنهى نادي مصر المقاصة صفقة ضم أيمن حفني، الذي كان يرتدي القميص من القلعة البيضاء في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من النادي، وهو ما يجعل أوباما يطلب القميص، بعدما تخلى عن القميص رقم 10 لصالح محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بينما كان قد ارتدى في تمهيدي دوري الأبطال أمام ديكاداها رقم 11.

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين. أيمن حفني بدأ مسيرته مع صفوف مصر المقاصة في 2011 قبل أن ينتقل إلى طلائع الجيش

وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين.



أيمن حفني بدأ مسيرته مع صفوف مصر المقاصة في 2011 قبل أن ينتقل إلى طلائع الجيش ومنه إلى أهلي طرابلس الليبي قبل أن يعود للجيش ثم الرحيل لصفوف الزمالك في 2014.



وخاض حفني 133 مباراة بقميص الزمالك أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة، كما حقق لقب الدوري في مناسبة وحيدة ولقب كأس مصر في ثلاث مناسبات بجانب لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية في النسخة الأخيرة التي جاءت على حساب فريق نهضة بركان المغربي.