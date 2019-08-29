جريمة

انتحار أمين شرطة مفصول عن العمل في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
انتحر أمين شرطة داخل مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس؛ أثر تناوله قرص غلة سام، وذلك في ظروف غامضة.وأفادت تحريات المباحث بأن أمين الشرطة مفصول من الخدمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا من جهودها لكشف الظروف والملابسات حول الواقعة. تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول "أمين شرطة" جثة هامدة إلى المستشفى العام.
انتقلت أجهزة الأمن بقيادة الرائد أحمد الصفطي، رئيس وحدة البحث الجنائي في المركز، إلى المستشفى العام، وتبين أن الجثة لـ"ا. ص"، 39 عامًا، أمين شرطة، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة تناوله قرص غلة سام. تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأفادت تحريات أولية قامت بها
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غرق-طفل-في-حمام-سباحة (2)

تاني مرة في شهر.. مصرع طفل داخل حمام سباحة ببني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس غرقا عقب سقوطه داخل حمام سباحة بأحد مراكز الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة والمؤجر لأحد الأشخاص، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع طفل في حمام سباحة بأحد مراكز الشباب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل في السابعة من عمره، يدعى "عبد الرحمن ع. ح."، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.
hطفل البالوعة

تجديد حبس مدير شبكات صرف الجيزة في غرق «طفل البلاعة»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية، اليوم الخميس، تجديد حبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 15 يوما على خلفية التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه في واقعة مصرع الطفل «ياسين»، صاحب الـ 6 سنوات، على أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، كما استعجلت النيابة ضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.
محكمة-النقض

إحالة طعن تعويض مصريين 261 مليون دولار للمكتب الفني

أحالت محكمة النقض الطعن المقدم من الحكومة الليبية على حكم التعويض الصادر من محكمة مستأنف القاهرة بتعويض عائلة مصرية 261 مليونا و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إلى المكتب الفني للمحكمة؛ لتحديد دائرة جديدة تنظر القضية، ويعتبر النزاع بين العائلة المصرية (ورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب - آل حنا) والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في سبعينيات القرن الماضي.
المستشار-محمد شيرين-فهمى (3)

تأجيل محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لـ15 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، إلى جلسة 15 من سبتمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة. «التحرير» توضح قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
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سرقة

«اللص دخل من الباب» ضبط عامل سرق شركة بمدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض سرقة أموال من خزينة شركة أقمشة، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بعد أن احتار مالك الشركة وخبراء الأدلة الجنائية فى كيفية حدوث السرقة رغم عدم وجود أي كسور أو آثار عنف فى منافذها، ورجحت المعاينة أن اللص من داخل الشركة ومن العاملين بها، ومن هنا بدأ البحث عن من يمكن أن تصل يده إلى مفاتيح مقر العمل، وتوقيتات الخروج من العمل والتغيب عنه، حتم تم الاشتباه فى عامل، وبتدقيق التحريات تبين توجهه إلى مكان قريب من محل عمله لاستخراج نسخة من مفاتيح بحوزته، فتبين أنه السارق.
جثة (3)

سر انتحار طالب حقوق بملاءة سرير داخل مصحة بالدقهلية

ضاقت به الأرض بما رحبت، لم يعد يقوى على التخلص من حالة الاكتئاب التي أضحى أسيرها، استسلم إلى وساوس الشيطان وقرر كتابة الفصل الأخير من حياته منتحرا، طالب بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، أقدم على التخلص من حياته شنقا بملاءة سرير داخل مستشفى نفسي خاص بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على أثر إصابته بمرض نفسي سبب له نوبة اكتئاب. البداية تعود إلى تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بوجود حالة انتحار داخل مستشفى خاص.
الاعدام (2)

من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام

لم يترك الرجل الأربعيني بلدته بمركز دير مواس بالمنيا طواعية لكن هربا من حكم بالإعدام في قضية اتهم فيها بقتل ابن شقيقه، ليستقر به الحال في محافظة الجيزة يتخفى وسط ملايين من البشر ويحتمي بالشوارع المزدحمة؛ أملا في أن يفلت من العقاب وتنطوى صفحات سجله الجنائي في طي النسيان ويسقط الحكم بالتقاضي، ثلاث سنوات قضاها الرجل في الهروب، تكاد دقات قلبه تتوقف كلما سمع صوت سرينة الشرطة حتى أثناء مرورها بجواره في الشارع، ربما لم يعرف النوم طريقا لعينيه ليلة واحدة طوال تلك المدة، بقدر ما كان يجيد التخفي ويحسب خطواته إلا أن أعين رجال الشرطة كانت له بالمرصاد.
الاعدام (1)

جثة معلقة بحبل داخل غرفة تثير الذعر في البحيرة

عثر أهالى قرية فيشا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على جثة عامل زراعى مشنوقا في حجرة داخل منزله، وسط حالة من الفزع والذعر والحزن الشديد بين أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحمودية المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل البلاغ إلى نيابة المحمودية التي باشرت التحقيق، إذ تولى مصطفى كمال، وكيل النائب العام، التحقيق وأمر بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، تمهيدا لإعطاء التصريح اللازم بدفن الجثة.
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