انتحار أمين شرطة مفصول عن العمل في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

صورة أرشيفية

انتحر أمين شرطة داخل مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس؛ أثر تناوله قرص غلة سام، وذلك في ظروف غامضة.وأفادت تحريات المباحث بأن أمين الشرطة مفصول من الخدمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا من جهودها لكشف الظروف والملابسات حول الواقعة. تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول "أمين شرطة" جثة هامدة إلى المستشفى العام.

انتقلت أجهزة الأمن بقيادة الرائد أحمد الصفطي، رئيس وحدة البحث الجنائي في المركز، إلى المستشفى العام، وتبين أن الجثة لـ"ا. ص"، 39 عامًا، أمين شرطة، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة تناوله قرص غلة سام. تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأفادت تحريات أولية قامت بها