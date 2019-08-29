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محمد رمضان يرد على الانتقادات بهذه الطريقة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
تعرض الفنان محمد رمضان لموجة من الانتقادات، بسبب حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي، إذ وصف الكثيرون إطلالته بـ"غير المناسبة"، في حين طالب البعض بمنعه من إحياء الحفلات، لأنه خالف الشروط الموضوعة مسبقا من نقابة المهن الموسيقية. كل تلك الانتقادات دفعت رمضان للرد عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ نشر صورة له من حفله، وكتب: "الأفواه لن تصمت والألسن.. لن تتوقف ثقة في الله نجاح"، وهو أسلوب معتاد من رمضان الذي عبر في كثير من أعماله عن تفوقه في مواجهة "خصومه".
وانهالت التعليقات على صورة محمد رمضان من محبيه قائلين: "نمبر وان وإنتو عارفين.. أنت عالمي يابني سيبك من كلام الناس.. الأسطورة.. مستنيين الحفل يا سلطان.. ثقة في الله نجاح". وعلى مدار الأيام الماضية، شارك الكثيرون صورة لـ"رمضان" ظهر فيها وهو يسجد لله شكرا، بعد انتهائه من الحفل، وهو يرتدي
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نادية-الجندى (1)

بعد تصدرها «التريند».. هذه رسالة نادية الجندي

وجهت الفنانة نادية الجندي الشكر لجمهورها الذي أثنى على إطلالتها الصيفية، التى بدت فيها أصغر سنا، إذ تداول الجمهور صورها الأخيرة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل اسمها يتصدر تريند محرك البحث «جوجل». ونشرت «الجندي» صورا لها على حسابها بموقع «إنستجرام»، وعلقت: «أنا سعيدة جدا بتفاعل الجماهير معايا، ووصولي لتريند جوجل، وهذا يدل على حب واحترام وتشجيع الجمهور ليا، طوال كل هذه السنوات، وأنا متابعة تعليقاتكم بنفسي، وهذا الحب أعطاني دفعة قوية وحماسا لمواصلة العطاء وإسعادكم».
هند-صبرى (1)

هند صبري أول عربية تفوز بـstarlight cinema award

اختارت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات، اليوم الخميس، الفنانة التونسية هند صبري، للفوز بجائزة نجوم السينما starlight cinema award لهذا العام، وبررت المنظمة اختيارها لـ«هند» بأنه يعود إلى موهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة، وبذلك تصبح أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التى بدأت عام 2014 وسيتم تسليمها يوم 3 من سبتمبر المقبل، على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا الدولي في دورته الـ76، والذي تشارك فيه هند عضو لجنة تحكيم بإحدى مسابقاته، ويقام المهرجان خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل.
مسلسل-نصيبي-وقسمتك

3 مسلسلات جديدة ينطلق عرضها الأسبوع المقبل

يشهد الأسبوع المقبل انطلاق موسم الأوف سيزون، بعد أن كشف صناع الأعمال الدرامية عن مواعيد عرض مسلسلاتهم الجديدة، البداية مع الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذى تعرض أولى حكاياته يوم السبت المقبل، فى تمام الثامنة مساء، على قناة ON، بينما يعرض على قناة MBC1 فى نفس الموعد اليوم التالي، وتحمل الحكاية الأولي عنوان «اتفضلوا فى الصالون» تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، وإخراج مصطفى فكرى، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج مشترك بين المنتج أحمد عبد العاطي وشركة سينرجي.
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محمد رمضان

«الموسيقيين» ترد على مهاجميها بسبب حفل محمد رمضان

أكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، بعد الهجوم الذي شنته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على حفل الفنان محمد رمضان الأخير في الساحل الشمالي، أن التصريح لهذا الحفل هو تصريح مؤقت تم بناء على طلب من نقابة المهن التمثيلية، وكلتا النقابتين تخضع لقانون واحد وهو 35 لسنة 1978 تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، الذي يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية أن يمارس كل الأنشطة الفنية، وأن التصريح في هذه الحالة هو إجراء روتيني حفاظا على حق النقابة.
محمد-رمضان

محمد رمضان: حفلي أعلى نسبة حضور في تاريخ الساحل

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من حفله مساء أمس الجمعة في إحدى القرى بالساحل الشمالي. وعلّق محمد رمضان على الصورة قائلا: "الحمد لله رب العالمين على هذا النجاح أقوى حفلة في الساحل، وأعلى نسبة حضور حفلة في تاريخ الساحل الشمالي العدد تخطى الـ150 ألفا، ربنا يديم المحبة يا أغلى جمهور في العالم". وقدّم رمضان عددًا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، وتقديم أكثر من أغنية جديدة قام ببروفات يومية عليها.
محمد-رمضان

محمد رمضان ينشر صورة من بروفات حفله الليلة

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويبدو فيها وهو يستعد لإحياء حفله في إحدى القرى بالساحل الشمالي، والذي سيقام مساء اليوم الجمعة. وعلق رمضان على الصورة بالإنجليزية: "are you ready"، وأضاف: "إن شاء الله، الليلة أقوى حفلة في الساحل.. ثقة في الله نجاح"، ومن المقرر أن يقدم رمضان عددا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، كما أنه وعد الجمهور بالعديد من المفاجآت، أبرزها تقديم أكثر من أغنية جديدة يقوم ببروفات يومية عليها.
عمرو -دياب

الليلة.. عمرو دياب يلتقي جمهوره في العلمين الجديدة

يلتقي المطرب عمرو دياب، مع جمهوره مساء اليوم الجمعة، في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، وهي أكبر ساحات الساحل بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. وتجري الاستعدادات على قدم وساق، لحفل الهضبة، وتقوم "إيجبت كلندر" بتجهيزات عالمية للحفل، بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريري، وتحت إشراف محمد سيف. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات عالمية خاصة بهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر.
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