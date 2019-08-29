محمد رمضان يرد على الانتقادات بهذه الطريقة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان لموجة من الانتقادات، بسبب حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي، إذ وصف الكثيرون إطلالته بـ"غير المناسبة"، في حين طالب البعض بمنعه من إحياء الحفلات، لأنه خالف الشروط الموضوعة مسبقا من نقابة المهن الموسيقية. كل تلك الانتقادات دفعت رمضان للرد عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ نشر صورة له من حفله، وكتب: "الأفواه لن تصمت والألسن.. لن تتوقف ثقة في الله نجاح"، وهو أسلوب معتاد من رمضان الذي عبر في كثير من أعماله عن تفوقه في مواجهة "خصومه".

وانهالت التعليقات على صورة محمد رمضان من محبيه قائلين: "نمبر وان وإنتو عارفين.. أنت عالمي يابني سيبك من كلام الناس.. الأسطورة.. مستنيين الحفل يا سلطان.. ثقة في الله نجاح". وعلى مدار الأيام الماضية، شارك الكثيرون صورة لـ"رمضان" ظهر فيها وهو يسجد لله شكرا، بعد انتهائه من الحفل، وهو يرتدي