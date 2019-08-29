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قطع مياه الشرب عن 11 منطقة في أسوان لمدة 12 ساعة

تحرير:عوض سليم ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان، قطع مياه الشرب عن 11 منطقة شرق وجنوب مدينة أسوان، اعتبارًا من مساء غد الجمعة وحتى العاشرة من صباح يوم السبت، نظرا لقيام شركة مياه الشرب بأعمال تركيب محابس السحب والطرد لعنبر الطلمبات بمحطة جبل شيشة، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن هذه المناطق طوال تلك الفترة، وقال بيان صادر عن الشركة، اليوم الخميس، إن قطع مياه الشرب سيشمل جميع المناطق الواقعة على طريق السادات، وأيضًا الواقعة على طريق السماد.
وأشار البيان أنه سيتم أيضا قطع المياه بمناطق «المحمودية، الصداقة الجديدة، والصداقة القديمة، الحكروب، والسيل، وكيما، والمنطقة الصناعية، والشلال، وجبل شيشة»، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الحالى وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 31 أغسطس. وأهابت
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الري: أمطار السودان لا تُعد مؤشرا لحجم إيراد النهر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا عاجلًا اليوم الخميس، للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية وقيادات الوزارة، لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، إذ أفادت أجهزة الوزارة، بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس الجاري، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجار المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم الفيضان.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (3)

كيف تقود مصر إفريقيا نحو التنمية الاقتصادية؟

ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على النمو الاقتصادي والفرص والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية خلال حديثه على هامش مؤتمر تيكاد 7، المنعقد حاليا بمدينة يوكوهاما اليابانية، مشددا على أن دول الاتحاد الإفريقي تدرك جيدا أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها في القارة الإفريقية من خلال مشروعات عملاقة عابرة للحدود. وأكد السيسي أن الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح والتحديث بالدول الإفريقية في كل المحاور الاقتصادية بما ينعكس على حياة شعوب القارة.
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وزيرة الصحة تفتتح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جولتها لمتابعة منظومة التأمين الصحي الجديد. وتضم الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الإدارات منها: «الإدارة الهندسية، عمليات موارد بشوية، مكافحة العدوى، الجودة، رضا المتعاملين، الشئون المالية، المكتب الفني، التسويق، الرعاية الصحية والعلاجية، المعمل، والمراجعة الداخلية».
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أهالي أبو قرقاص بالمنيا يشيعون جنازة شهيد العريش

شيّع أهالي مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، جنازة المجند على شعبان أحمد علي، مجند قوات مسلحة، الذى استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خلال عمل إرهابي شهدته "العريش"، وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد قرية السرو، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز أبو قرقاص، والذين شيعوا جثمان الشهيد المُجند إلى مثواه الأخير، داخل مسقط رأسه بقرية السرو.
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انقطاع-مياه

انقطاع مياه الشرب عن الساحل الشمالي 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة برج العرب غرب الإسكندرية وعدة قرى بمنطقة الساحل الشمالي، بأقصى غرب المحافظة، مرجعة انقطاع مياه الشرب إلى كسر مفاجئ في خط 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالي، وأن انقطاع المياه سيستمر لمدة 24 ساعة ومن المرجح أن تعود المياه مساء غد الأربعاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة مع توفير تنكات مياه الشرب عند الحاجة.
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بعد تزايد الغرق.. محافظ أسوان يمنع السباحة في النيل

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، منع السباحة داخل النيل فى ظل تزايد أعداد حوادث الغرق في النيل خلال فصل الصيف الحالي، نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرا على أى شخص يغامر بحياته في أثناء محاولته السباحة فى النيل، ووجه المحافظ فى هذا الإطار، مسئولي المسطحات المائية والإنقاذ النهري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل، خاصة فى بعض المناطق المواجهة لكوبري أسوان الملجم، ومناطق نادى التجديف والجزر النيلية.
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نرفض الإعانات.. أول تصريح لرئيس حكومة السودان الجديد

في أول تصريح للدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، قال يجب أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي المشرف على الانهيار، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف حمدوك، بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، أن الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، كما أن سياستنا ستكون سياسة انفتاح على وسائل الإعلام. وأوضح أن أهم الأولويات في برنامج الفترة المقبلة هي "إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام". وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، بعد أن وصل اليوم قادمًا من إثيوبيا.
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المحافظ يحيل مسؤولي مدينة أسوان للتحقيق

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والمسؤولين عن مشروع النظافة التابع للمحافظة للتحقيق، بسبب سوء حالة النظافة داخل المدينة، ولاستمرار إلقاء المخلفات ونفايات إحدى المستشفيات داخل نطاق المحطة الوسيطة خلف منطقة المحمودية بمدينة أسوان، ما يمثل إهدارا للمال العام، خاصة بعد جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة المحطة الوسيطة وفقا للاشتراطات البيئية، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال مشروع النظافة بنطاق مدينة أسوان.
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