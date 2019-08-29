قطع مياه الشرب عن 11 منطقة في أسوان لمدة 12 ساعة

تحرير:عوض سليم ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

صورة أرشيفية

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان، قطع مياه الشرب عن 11 منطقة شرق وجنوب مدينة أسوان، اعتبارًا من مساء غد الجمعة وحتى العاشرة من صباح يوم السبت، نظرا لقيام شركة مياه الشرب بأعمال تركيب محابس السحب والطرد لعنبر الطلمبات بمحطة جبل شيشة، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن هذه المناطق طوال تلك الفترة، وقال بيان صادر عن الشركة، اليوم الخميس، إن قطع مياه الشرب سيشمل جميع المناطق الواقعة على طريق السادات، وأيضًا الواقعة على طريق السماد.

وأشار البيان أنه سيتم أيضا قطع المياه بمناطق «المحمودية، الصداقة الجديدة، والصداقة القديمة، الحكروب، والسيل، وكيما، والمنطقة الصناعية، والشلال، وجبل شيشة»، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الحالى وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 31 أغسطس. وأهابت