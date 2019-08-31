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دراسة: المطلقون أكثر عرضة للخرف من المتزوجين

كان الرجال المطلقون معرضين للخطر بشكل خاص، على الرغم من أن عدد النساء المصابات بالخرف يفوق عدد الرجال 2: 1 في جميع أنحاء العالم، وفقا لجمعية الألزهايمر
تحرير:فيروز ياسر ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الطلاق يسبب الخرف
الطلاق يسبب الخرف
حالات الطلاق المتزايدة لا تتوقف، حتى أصبحت مفزعة للكثير من العزاب، وتشير الأبحاث إلى أن حالات الطلاق لها علاقة بالإصابة بالخرف عند التقدم في العمر، حيث نظر علماء من جامعة ولاية ميشيجان في الوظيفة المعرفية لآلاف الأشخاص لديهم حالات زوجية مختلفة. ووجد العلماء أن المطلقين وبخاصة الرجال أكثر عرضة للإصابة بالخرف على مدى 14 عامًا من نظرائهم المتزوجين، كما يعتقدون أن اختلاف الموارد الاقتصادية والسلوكيات المتعلقة بالصحة قد يكون السبب، حيث تم ربط الدخل المنخفض والشعور بالوحدة بالخرف، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
يرتبط الدعم الاجتماعي الذي يأتي مع الزواج، فضلا عن تفادي الضغط العاطفي والمالي بصحة عامة أفضل، حيث قال كبير الباحثين الدكتور هوى ليو: "هذا البحث مهم لأن عدد كبار السن غير المتزوجين مستمر في النمو، كما يعيش الأشخاص لفترة أطول ويصبح تاريخهم الزوجي أكثر تعقيدا". وخلال الدراسة التي قام بها الباحثون، تم
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