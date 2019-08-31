دراسة: المطلقون أكثر عرضة للخرف من المتزوجين

كان الرجال المطلقون معرضين للخطر بشكل خاص، على الرغم من أن عدد النساء المصابات بالخرف يفوق عدد الرجال 2: 1 في جميع أنحاء العالم، وفقا لجمعية الألزهايمر
حالات الطلاق المتزايدة لا تتوقف، حتى أصبحت مفزعة للكثير من العزاب، وتشير الأبحاث إلى أن حالات الطلاق لها علاقة بالإصابة بالخرف عند التقدم في العمر، حيث نظر علماء من جامعة ولاية ميشيجان في الوظيفة المعرفية لآلاف الأشخاص لديهم حالات زوجية مختلفة.
ووجد العلماء أن المطلقين وبخاصة الرجال أكثر عرضة للإصابة بالخرف على مدى 14 عامًا من نظرائهم المتزوجين، كما يعتقدون أن اختلاف الموارد الاقتصادية والسلوكيات المتعلقة بالصحة قد يكون السبب، حيث تم ربط الدخل المنخفض والشعور بالوحدة بالخرف، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
يرتبط الدعم الاجتماعي الذي يأتي مع الزواج، فضلا عن تفادي الضغط العاطفي والمالي بصحة عامة أفضل، حيث قال كبير الباحثين الدكتور هوى ليو: "هذا البحث مهم لأن عدد كبار السن غير المتزوجين مستمر في النمو، كما يعيش الأشخاص لفترة أطول ويصبح تاريخهم الزوجي أكثر تعقيدا".
وخلال الدراسة التي قام بها الباحثون، تم
يرتبط الدعم الاجتماعي الذي يأتي مع الزواج، فضلا عن تفادي الضغط العاطفي والمالي بصحة عامة أفضل، حيث قال كبير الباحثين الدكتور هوى ليو: "هذا البحث مهم لأن عدد كبار السن غير المتزوجين مستمر في النمو، كما يعيش الأشخاص لفترة أطول ويصبح تاريخهم الزوجي أكثر تعقيدا".
وخلال الدراسة التي قام بها الباحثون، تم تقسيم المشاركين الذين بلغوا من العمر 52 عامًا أو أكثر إلى مجموعات - متزوج أو مطلق أو منفصل أو أرمل أو غير متزوج، ثم تم قياس الوظيفة الإدراكية كل عامين إما شخصيا أو عبر الهاتف.
كشفت النتائج أن جميع المشاركين غير المتزوجين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف على مدار 14 عامًا من الدراسة مقارنة بنظرائهم الآخرين.
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وكان الرجال المطلقون معرضين للخطر بشكل خاص، على الرغم من أن عدد النساء المصابات بالخرف يفوق عدد الرجال 2: 1 في جميع أنحاء العالم، وفقا لجمعية الألزهايمر.
ويدعي الباحثون أن الموارد الاقتصادية المختلفة تعزى جزئيا إلى ارتفاع مخاطر الخرف لدى المشاركين المطلقين والأرامل وغير المتزوجين، لكنهم أضافوا أن هذه العوامل لا تفسر المخاطر العالية بين المتعايشين.
ومن ناحية أخرى أثرت السلوكيات المرتبطة بالصحة بشكل طفيف على خطر الإصابة بالخرف لدى المشاركين المطلقين والمتزوجين.
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ويعتقد الخبراء بشكل عام أن ما هو جيد للقلب فهو جيد للدماغ، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة إيموري الأمريكية أن الأشخاص المتزوجين المصابين بأمراض القلب هم أقل عرضة للوفاة بنسبة 52%.
كما وجد فريق من جامعة تيلبورج في هولندا أن الزواج السعيد يقلل من خطر الموت المبكر، ويعتقد أن هذا يرجع إلى كون الأزواج والزوجات أكثر حماسا لقيادة نمط حياة نشط.
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أيا كان السبب يأمل الباحثون في ميشيجان أن تساعد دراستهم مسؤولي الصحة على تحديد الفئات المستضعفة، كما قال الدكتور ليو: "ستكون هذه النتائج مفيدة لصانعي السياسات الصحية والممارسين الذين يسعون إلى تحديد السكان المعرضين للخطر بشكل أفضل وتصميم استراتيجيات تدخل فعالة للحد من مخاطر الخرف".
علامات تخبرك أنك على حافة الطلاق
1- الشعور بالشك الذاتي
عندما لا يعطيك شريكك الأولوية، بل يقلل من قدرتك وثقتك في نفسك وغالبا ما ينتقدك إذن أنتِ على حافة الشك الذاتي، وتقول ماريا سوليفان، خبيرة العلاقات: "هناك بعض العوامل الاجتماعية الأخرى، مما يجعلك تشعرين بأنك غير مهمة وتشكين في قدراتك التي كنت تثقين فيها ذات يوم، لذا عندما تبدأ علاقتك بالتأثير سلبًا على قيمتك الذاتية، فربما حان الوقت للطلاق".
2- شريكك لم يعد مهتما كالسابق
إذا كنتِ أنتِ الوحيدة فقط من تهتمين بتفاصيل زوجك، ولم يعد يقوم بهذا الأمر كما كان من قبل، ولم يعد مهتما بالحديث معك، إذن قد تكون هذه علامة على عدم الرضا عن الزواج.
3- إلقاء الخطأ عليكِ
توضح سولفان أنه عندما يبدأ شريك حياتك في جعلك تشعرين بأن كل شيء هو خطؤك، بدلا من الاستماع إليك ومناقشته أيضا، فقد حان الوقت للبحث عن حل جذري.