الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع البلايلي

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

يوسف البلايلي

في صفقة مدوية، أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف البلايلي قادمًا من فريق الترجي التونسي، بعقد يمتد حتى عام 2022، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث كتب النادي السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".

وتمكن الأهلي السعودي من حسم التعاقد مع يوسف بلايلي بعد منافسة شرسة مع النصر والذي قدم هو الآخر عرضًا لإدارة الترجي التونسي ولكن الراقي قد حسم كافة الأمور لصالحه. وشارك البلايلي الموسم الماضي مع الترجي في 28 مباراة ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 10، كما توج مع منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019 من الأراضي