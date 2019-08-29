رياضة

الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع البلايلي

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
في صفقة مدوية، أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف البلايلي قادمًا من فريق الترجي التونسي، بعقد يمتد حتى عام 2022، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث كتب النادي السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".
وتمكن الأهلي السعودي من حسم التعاقد مع يوسف بلايلي بعد منافسة شرسة مع النصر والذي قدم هو الآخر عرضًا لإدارة الترجي التونسي ولكن الراقي قد حسم كافة الأمور لصالحه. وشارك البلايلي الموسم الماضي مع الترجي في 28 مباراة ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 10، كما توج مع منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019 من الأراضي
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البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في أوروبا

توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، بعد منافسة شرسة مع كل من الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، والفرنسي هوجو لوريس حارس فريق توتنهام الإنجليزي، وتعد هذه الجائزة هي الثالثة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا.
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أول تعليق من سارة سمير عقب تتويجها بالذهبية الثالثة

أعربت الرباعة سارة سمير لاعبة منتخب مصر عن سعادتها بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية فى الخطف والكلين والمجموع، وقالت سارة عقب تتويجها بالميداليات: "سعيدة بميدالياتي في دورة الألعاب الإفريقية"، وأكدت أن فوزها ليس وليد الصدفة ولكنه جاء "نتيجة جهود مشتركة لفريق عمل كبير ودعم معنوي من الجميع سواء داخل المنظومة الرياضية أو دعم أسرتي وأصدقائي". وتوجت سارة بالميداليات الثلاث على صالة النهضة بمدينة الرباط، وذلك في إطار فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.
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تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة للأهلي

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الأهلى -واطلع برة (13)

صدام الهلال وإنييمبا الأبرز بدور الـ32 لدوري الأبطال

بعد نهاية جميع مباريات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اكتملت الفرق المتأهلة لدور الـ32، إذ شهد الدور التمهيدي مفاجأة كبيرة بخروج فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمام جرين إيجلز، بطل زامبيا. وفي المقابل، شارك الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الأول للبطولة، وفاز الأول على (اطلع بره) بطل جنوب السودان (13-0) مجموع المواجهتين، والثاني على ديكاداها الصومالي (13-0) مجموع المواجهتين، علمًا بأن الترجي التونسي (حامل اللقب) في آخر نسختين، لم يشارك في الدور التمهيدي الأول. وفي ما يلي جميع مباريات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا:
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العدالة يحرم أهلي جدة من الفوز الأول بالدوري السعودي

فرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في نقطتين ثمينتين ببداية مشواره ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره العدالة، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، بادر الراقي بالتسجيل عن طريق الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدرك أليو سيسيه هدف التعادل للعدالة في الدقيقة 88.
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النصر يفوز على ضمك في بداية مشوار الدفاع عن اللقب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حصد أول ثلاث نقاط له في بداية حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بعد الفوز على نظيره ضمك الوافد الجديد إلى الدوري السعودي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، وسجل أهداف العالمي، البرازيلي جوليانو في الدقيقة الثالثة والعشرين، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
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رغم الفوز على الهلال.. أهلي جدة يودع دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الهلال اليوم الثلاثاء إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب مواطنه أهلي جدة، وذلك رغم فوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب استاد جامعة الملك سعود، فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا وسجل هدف الأهلى الوحيد عبدالفتاح العسيري. وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 4- 2 لصالح الهلال؛ مما جعل حصيلة المباراتين 4- 3؛ ليصل بهذا الفوز الهلال لدور الثمانية من البطولة الآسيوية ويودع الأهلى السعودى البطولة من درو الـ16.
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