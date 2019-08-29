رياضة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة للأهلي

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، الجدل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن أبرم فريقه عشر صفقات بالإضافة إلى مدرب خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدًا أن بعض الفرق تحتاج لأشهر للتعاقد مع لاعب واحد أو مدرب. البعض من المتابعين لتركي آل الشيخ فسر حديثه أنه يعلق على بطء مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع مدرب جديد خلفًا للمقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد توديع المارد الأحمر كأس مصر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية:" مهاجم منتخب الأوروجواي، صفقة ثقيلة أووووي ولاعب له مستقبل كبير إن شاء الله ... الصفقة العاشرة". وواصل: "الحمد لله نادي ومدرب و10 لاعبين في أقل من 3 أسابيع ما شاء الله... وبعض الفرق تحتاج لأشهر لشراء لاعب واحد أو التعاقد مع مدرب". وأصبح النادي الإسباني هو التجربة
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اليسون-بيكر

البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في أوروبا

توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، بعد منافسة شرسة مع كل من الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، والفرنسي هوجو لوريس حارس فريق توتنهام الإنجليزي، وتعد هذه الجائزة هي الثالثة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا.
سارة-سمير - بطلة المنتخب-المصرى لرفع-الأثقال (1)

أول تعليق من سارة سمير عقب تتويجها بالذهبية الثالثة

أعربت الرباعة سارة سمير لاعبة منتخب مصر عن سعادتها بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية فى الخطف والكلين والمجموع، وقالت سارة عقب تتويجها بالميداليات: "سعيدة بميدالياتي في دورة الألعاب الإفريقية"، وأكدت أن فوزها ليس وليد الصدفة ولكنه جاء "نتيجة جهود مشتركة لفريق عمل كبير ودعم معنوي من الجميع سواء داخل المنظومة الرياضية أو دعم أسرتي وأصدقائي". وتوجت سارة بالميداليات الثلاث على صالة النهضة بمدينة الرباط، وذلك في إطار فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.
يوسف -البلايلي‎

الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع البلايلي

في صفقة مدوية، أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف البلايلي قادمًا من فريق الترجي التونسي، بعقد يمتد حتى عام 2022، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث كتب النادي السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".
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جون انطوى بيراميدز وايتوال الكونغولى (1)

بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).
على-معلول-وحسين-الشحات-وحسام-عاشور

مصدر يكشف حقيقة تفاوض علي معلول مع أهلي جدة

بعدما ترددت أبناء عن رحيله عن القلعة الحمراء، نفى مصدر مقرب من علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع الأنباء التي تم تدوالها عن تواجده حاليًّا في المملكة العربية، السعودية من أجل التفاوض مع نادي أهلي جدة، مؤكدًا أن الدولي التونسي حصل على إذن وإجازة من الأهلي بشكل رسمي من أجل السفر لتونس للاطمئنان على ابنه. وأكد المصدر أن معلول غير ملتفت لأي عروض؛ لأنه يريد الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء وخاصة أنه يشعر بالراحة والانسجام مع الفريق وزملائه اللاعبين؛ مما انعكس على أدائه وأصبح هدافا للفريق.
تركي-آل-الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد خسارة الأهلي

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ومالك نادي بيراميدز السابق على فوز ناديه السابق على فريق النادي الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر 2019، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة... ألميريا (روح الفانلة الحمراء) 3-0 ... ومبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص... النية النيييييية".
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يظهر بقميص ألميريا مع مالكه القديم

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، صورة له بقميص نادي ألميريا الإسباني بصحبة ألفونسو جارسيا مالك النادي القديم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعلنت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة "La Voz de Almera" الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.
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