تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة للأهلي

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

تركي آل الشيخ

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، الجدل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن أبرم فريقه عشر صفقات بالإضافة إلى مدرب خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدًا أن بعض الفرق تحتاج لأشهر للتعاقد مع لاعب واحد أو مدرب. البعض من المتابعين لتركي آل الشيخ فسر حديثه أنه يعلق على بطء مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع مدرب جديد خلفًا للمقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد توديع المارد الأحمر كأس مصر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية:" مهاجم منتخب الأوروجواي، صفقة ثقيلة أووووي ولاعب له مستقبل كبير إن شاء الله ... الصفقة العاشرة". وواصل: "الحمد لله نادي ومدرب و10 لاعبين في أقل من 3 أسابيع ما شاء الله... وبعض الفرق تحتاج لأشهر لشراء لاعب واحد أو التعاقد مع مدرب". وأصبح النادي الإسباني هو التجربة