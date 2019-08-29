رياضة

أول تعليق من سارة سمير عقب تتويجها بالذهبية الثالثة

تحرير:كريم مليم ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م
سارة سمير
سارة سمير
أعربت الرباعة سارة سمير لاعبة منتخب مصر عن سعادتها بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية فى الخطف والكلين والمجموع، وقالت سارة عقب تتويجها بالميداليات: "سعيدة بميدالياتي في دورة الألعاب الإفريقية"، وأكدت أن فوزها ليس وليد الصدفة ولكنه جاء "نتيجة جهود مشتركة لفريق عمل كبير ودعم معنوي من الجميع سواء داخل المنظومة الرياضية أو دعم أسرتي وأصدقائي". وتوجت سارة بالميداليات الثلاث على صالة النهضة بمدينة الرباط، وذلك في إطار فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.
ووجهت سارة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما وجهت الشكر لمحمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال وأعضاء مجلس الإدارة -ولفريق الفراعنة الأوليمبي الذي تنتمى إليه- الذي قدم الدعم الكبير لها خلال الفترة الماضية، كما وجهت الشكر للروابط الرياضية على ما قدموه من مساندة وخاصة معسكر أذربيجان
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