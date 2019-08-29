رياضة

رسميًا.. حكام أجانب لموقعة الزمالك والاتحاد في الكأس

تحرير:هاني العوضي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد
وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادى الاتحاد السكندرى بإستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لمواجهة نظيره الزمالك، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً عقب الاتفاق مع نظرائهم بالزمالك، فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين، و قامت إدارة النادى السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الجبلاية، تمثل الجزء الخاص بقيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.
وتأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على مصر المقاصة، بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله جمعة، بعد موقعة عنيفة جمعت بين الفريقين، وجدل تحكيمي تسبب في 10 إنذارات، وسط اعتراضات من اللاعبين. وضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد الأول
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قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
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فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
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ميسي أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متغلبًا على الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي لنجم البلوجرانا نظرًا لتألقه في النسخة الماضية من المسابقة القارية، رغم أن فريقه خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم الجنايني: أنتم صدقتوا إنكم اتحاد كورة؟

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تعليقا على تعيين جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام. وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تعيين جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة اللجنة. وكان الجنايني قد عقد جلسة مع الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
نادي الزمالك 2

انتخابات الزمالك التكميلية.. 4 مرشحين في اليوم الأول

أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أوراق المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين. وترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على عضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، كما ترشح على منصب العضوية كل من حمادة أنور مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم كرة السلة السابق، ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، وعلى مقعد أمين الصندوق، ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
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