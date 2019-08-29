رسميًا.. حكام أجانب لموقعة الزمالك والاتحاد في الكأس

تحرير:هاني العوضي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

الزمالك والاتحاد

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادى الاتحاد السكندرى بإستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لمواجهة نظيره الزمالك، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً عقب الاتفاق مع نظرائهم بالزمالك، فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين، و قامت إدارة النادى السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الجبلاية، تمثل الجزء الخاص بقيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.

وتأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على مصر المقاصة، بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله جمعة، بعد موقعة عنيفة جمعت بين الفريقين، وجدل تحكيمي تسبب في 10 إنذارات، وسط اعتراضات من اللاعبين. وضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد الأول

وتأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على مصر المقاصة، بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله جمعة، بعد موقعة عنيفة جمعت بين الفريقين، وجدل تحكيمي تسبب في 10 إنذارات، وسط اعتراضات من اللاعبين.



وضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل، بحثًا عن مواصلة المشوار نحو خامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة.



أما فريق الاتحاد السكندري فتأهل إلى دور نصف النهائي، بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما في الخامس من مايو الماضي، ضمن مواجهات ربع نهائي المسابقة المحلية.