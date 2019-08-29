الري: أمطار السودان لا تُعد مؤشرا لحجم إيراد النهر

تحرير:محمد فتحي ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا عاجلًا اليوم الخميس، للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية وقيادات الوزارة، لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، إذ أفادت أجهزة الوزارة، بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس الجاري، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجار المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم الفيضان.

واستعرضت اللجنة موقف الأمطار التي تسقط على شمال السودان، والتي لا تعد مؤشرا على إيراد النهر، مشيرة إلى أن الوارد حتى الآن من المياه أقل عن نظيره عن نفس الفترة العام الماضي، مؤكدة أن حالة المطر حتى الآن حول المتوسط. وأشار الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية، إلى أن إجراءات المتابعة المستمرة