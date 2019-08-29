جريمة

العثور على أم ونجلها مدفونين في «صبة خرسانية» بقنا

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
بلاغ باختفاء ربة منزل وطفلها في رمضان الماضي بقرية الزوايدة بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا شكل لغزا كبيرا وسط حيرة الأهالي ورجال الأجهزة الأمنية عن غموض اختفائهما المفاجئ، تكشفت أبعاده بعد العثور على جثتي السيدة ونجلها متحللتين ومدفونتين في منزل مهجور تحت صبة خرسانية في نجع الخرابيش على بعد عدة أمتار من منزلهما لتنطلق بعدها الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لجمع التحريات وكشف ملابسات وغموض الواقعة المأساوية التي صارت حديث الأهالي بمركز نقادة بمحافظة قنا.
كانت البداية بتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد بالعثور على جثة "ثناء جابر محمد"، 50 عاماً، وجثة نجلها عمر جبريل أحمد"، 10 أعوام، مدفونين تحت صبة خرسانية داخل منزل مهجور بالزوايدة، على بعد أمتار من منزلهما.  على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ لجمع التحريات وكشف ملابسات
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غلق مؤقت لشارع السلام وكوبري الفنجري الجديد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق "مؤقت" لشارع السلام بالجبل الأخضر في مدينة نصر، واتخذت كل الإجراءات، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك على خلفية أعمال توصيل مرافق عامة لإحدى المشاريع السكنية التى تستلزم قطع عرضي للشارع بداية من الساعة 12.5 صباح غد الجمعة، حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت، ما يترتب عليه غلق كلى للشارع عند تقاطعه مع شارع السكة الحديد، وبمناسبة تلك الأعمال فقد تقرر القيام ببعض التحويلات المرورية. بالنسبة للقادم من شارع السلام تجاه طريق الأوتوستراد يسلك يساراً شارع السكة الحديد والدوران والعودة تجاه طريق مع السكة الحديد.
جثة-فى-شقة

انتحار أمين شرطة مفصول عن العمل في المنيا

انتحر أمين شرطة داخل مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس؛ أثر تناوله قرص غلة سام، وذلك في ظروف غامضة.وأفادت تحريات المباحث بأن أمين الشرطة مفصول من الخدمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا من جهودها لكشف الظروف والملابسات حول الواقعة. تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول "أمين شرطة" جثة هامدة إلى المستشفى العام.
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تاني مرة في شهر.. مصرع طفل داخل حمام سباحة ببني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس غرقا عقب سقوطه داخل حمام سباحة بأحد مراكز الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة والمؤجر لأحد الأشخاص، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع طفل في حمام سباحة بأحد مراكز الشباب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل في السابعة من عمره، يدعى "عبد الرحمن ع. ح."، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.
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تجديد حبس مدير شبكات صرف الجيزة في غرق «طفل البلاعة»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية، اليوم الخميس، تجديد حبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 15 يوما على خلفية التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه في واقعة مصرع الطفل «ياسين»، صاحب الـ 6 سنوات، على أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، كما استعجلت النيابة ضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.
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حلم الثراء السريع ينتهي بسقوط عامل في حفرة بالعياط

ظل حلم الثراء السريع يراود عاملا، حتى هداه تفكيره وبدأ في الحفر وكأنه يحفر قبره بيده إذ لم يمهله القدر أن يصل لمبتغاه باحثا عن الآثار وكل تفكيره محصور في كيفية إخراج الآثار وبيعها بالملايين، إذ انهارت عليه الرمال أثناء التنقيب في المنطقة الجبلية بقرية طهما، التابعة لمركز العياط بالجيزة، فسقط قتيلا بعد أن دفن في حفرة عمقها نحو 10 أمتار ودفنت معه أحلامه، في المقابل يكثف رجال الإنقاذ البري للحماية المدنية من جهودهم، لانتشال الجثة واستخراجها من الحفرة.
جثة-فى-شقة

سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.
قتل

قتل وحرق وذبح.. جرائم أسرية أفسدت فرحة عيد الأضحى

تحولت فرحة وبهجة عيد الأضحى إلى حزن وقتل وذبح في أبشع جرائم أسرية، نتيجة خلافات ومشاكل تسببت في قتل أصحاب الدم الواحد في محافظات مختلفة، ففي قنا قتل أخ شقيقه بسبب مشكلاته مع الجيران، بينما في الإسكندرية هشم زوج رأس زوجته بمطرقة حديدية، وفي البحيرة كان لها النصيب الأكبر في جريمة بشعة بعد ذبح شاب شقيقته وعشيقها بأمر من والده، أما في القليوبية فتجرد العم من مشاعره وقتل نجل شقيقه بعدما أطلق عليه كلبه الخاص، في الوقت الذي انتقم فيه عاطل من زوجته بعدما خلعته وسكب عليها "مية نار" لتلقى مصرعها، بينما أصيب أفراد عائلتها، في المنوفية.
جثة

صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
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