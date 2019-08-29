العثور على أم ونجلها مدفونين في «صبة خرسانية» بقنا

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

جثة - أرشيفية

بلاغ باختفاء ربة منزل وطفلها في رمضان الماضي بقرية الزوايدة بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا شكل لغزا كبيرا وسط حيرة الأهالي ورجال الأجهزة الأمنية عن غموض اختفائهما المفاجئ، تكشفت أبعاده بعد العثور على جثتي السيدة ونجلها متحللتين ومدفونتين في منزل مهجور تحت صبة خرسانية في نجع الخرابيش على بعد عدة أمتار من منزلهما لتنطلق بعدها الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لجمع التحريات وكشف ملابسات وغموض الواقعة المأساوية التي صارت حديث الأهالي بمركز نقادة بمحافظة قنا.

كانت البداية بتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد بالعثور على جثة "ثناء جابر محمد"، 50 عاماً، وجثة نجلها عمر جبريل أحمد"، 10 أعوام، مدفونين تحت صبة خرسانية داخل منزل مهجور بالزوايدة، على بعد أمتار من منزلهما. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ لجمع التحريات وكشف ملابسات