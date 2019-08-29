رياضة

البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في أوروبا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
أليسون بيكر
أليسون بيكر
توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، بعد منافسة شرسة مع كل من الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، والفرنسي هوجو لوريس حارس فريق توتنهام الإنجليزي، وتعد هذه الجائزة هي الثالثة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا.
أليسون بيكر حمى عرين فريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج باللقب بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق الريدز اللقب للمرة السادسة في تاريخه. أليسون بيكر حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ الحارس البرازيلي الذي انضم إلى
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أندية الليجا تنتظر مجموعة الموت بدوري الأبطال

تقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019- 2020، في إمارة موناكو يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيشارك في البطولة 32 فريقًا سيتم توزيعهم على 4 مستويات، وضمن بالفعل 26 ناديًا التواجد في دور المجموعات، مع انتظار حسم الـ8 فرق المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية للبطولة، وسيتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب ليفربول وحامل لقب الدوري الأوروبي تشيلسي إلى جانب أبطال الدوريات الست الأقوى في أوروبا، وسيتواجد في التصنيف الثاني أعلى 8 فرق في تصنيف أوروبا ويتصدرهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
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تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة لقاء الريال وروما

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