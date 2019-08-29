البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في أوروبا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

أليسون بيكر

توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، بعد منافسة شرسة مع كل من الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، والفرنسي هوجو لوريس حارس فريق توتنهام الإنجليزي، وتعد هذه الجائزة هي الثالثة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا.

أليسون بيكر حمى عرين فريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج باللقب بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق الريدز اللقب للمرة السادسة في تاريخه. أليسون بيكر حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ الحارس البرازيلي الذي انضم إلى

أليسون بيكر حمى عرين فريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج باللقب بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق الريدز اللقب للمرة السادسة في تاريخه.



أليسون بيكر حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ الحارس البرازيلي الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما في صيف عام 2018 مقابل صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى 55 مليون جنيه إسترليني.



ولم ينجح أي حارس مرمى في الحفاظ على شباكه في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أليسون، حيث حافظ على شباكه في ست مرات، أكثر من أي حارس مرمى آخر شارك في منافسات في البطولة الأوروبية.