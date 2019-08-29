بعد تأهله مع أياكس.. دي يونج أفضل لاعب وسط في أوروبا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

دي يونج

حصد الدولي الهولندي فرانكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الإسباني، جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليًا في إمارة موناكو بفرنسا، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع أياكس الهولندي، ليتفوق على الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول، و الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبر، الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام الريدز، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق رفقاء صلاح اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

واحتل البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي للمركز الرابع بـ 52 نقطة، يليه جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول في المركز الخامس بـ 48 نقطة. وفي المركز السادس حل موسى سيسوكو لاعب وسط توتنهام هوتسبر بـ22 نقطة، تلاه رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بـ21 نقطة. وفي المركز الثامن جاء دوسان تاديتش لاعب أياكس

واحتل البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي للمركز الرابع بـ 52 نقطة، يليه جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول في المركز الخامس بـ 48 نقطة.



وفي المركز السادس حل موسى سيسوكو لاعب وسط توتنهام هوتسبر بـ22 نقطة، تلاه رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بـ21 نقطة.



وفي المركز الثامن جاء دوسان تاديتش لاعب أياكس بـ20 نقطة، بالتساوي مع المغربي حكيم زياش، فيما تقاسم المركز العاشر كل من دوني فان دي بيك لاعب أياكس وسيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة بـ19 نقطة.



وخلال الحفل الذي يقام حاليًا في إمارة موناكو بفرنسا، توج أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، وحصد زميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل مدافع، ونال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة جائزة أفضل مهاجم في أوروبا.