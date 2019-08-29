غلق مؤقت لشارع السلام وكوبري الفنجري الجديد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

المرور - أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق "مؤقت" لشارع السلام بالجبل الأخضر في مدينة نصر، واتخذت كل الإجراءات، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك على خلفية أعمال توصيل مرافق عامة لإحدى المشاريع السكنية التى تستلزم قطع عرضي للشارع بداية من الساعة 12.5 صباح غد الجمعة، حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت، ما يترتب عليه غلق كلى للشارع عند تقاطعه مع شارع السكة الحديد، وبمناسبة تلك الأعمال فقد تقرر القيام ببعض التحويلات المرورية. بالنسبة للقادم من شارع السلام تجاه طريق الأوتوستراد يسلك يساراً شارع السكة الحديد والدوران والعودة تجاه طريق مع السكة الحديد.

بالنسبة للقادم من طريق الأوتوستراد تجاه شارع السلام وعزبة العرب استكمال السير بطريق الأوتوستراد فيمينًا شارع عمر بن الخطاب واستكمال السير وصولًا لشارع السلام ومنطقة العزبة. كما قامت الإدارة العامة باتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات بمحور شارع المخيم الدائم مع تقاطعه مع محور النصر الذي سيشهد أعمال رفع الجسم