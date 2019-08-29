جريمة

غلق مؤقت لشارع السلام وكوبري الفنجري الجديد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
المرور - أرشيفية
المرور - أرشيفية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق "مؤقت" لشارع السلام بالجبل الأخضر في مدينة نصر، واتخذت كل الإجراءات، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك على خلفية أعمال توصيل مرافق عامة لإحدى المشاريع السكنية التى تستلزم قطع عرضي للشارع بداية من الساعة 12.5 صباح غد الجمعة، حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت، ما يترتب عليه غلق كلى للشارع عند تقاطعه مع شارع السكة الحديد، وبمناسبة تلك الأعمال فقد تقرر القيام ببعض التحويلات المرورية. بالنسبة للقادم من شارع السلام تجاه طريق الأوتوستراد يسلك يساراً شارع السكة الحديد والدوران والعودة تجاه طريق مع السكة الحديد.
بالنسبة للقادم من طريق الأوتوستراد تجاه شارع السلام وعزبة العرب استكمال السير بطريق الأوتوستراد فيمينًا شارع عمر بن الخطاب واستكمال السير وصولًا لشارع السلام ومنطقة العزبة. كما قامت الإدارة العامة باتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات بمحور شارع المخيم الدائم مع تقاطعه مع محور النصر الذي سيشهد أعمال رفع الجسم
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جثة-فتاة

العثور على أم ونجلها مدفونين في «صبة خرسانية» بقنا

بلاغ باختفاء ربة منزل وطفلها في رمضان الماضي بقرية الزوايدة بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا شكل لغزا كبيرا وسط حيرة الأهالي ورجال الأجهزة الأمنية عن غموض اختفائهما المفاجئ، تكشفت أبعاده بعد العثور على جثتي السيدة ونجلها متحللتين ومدفونتين في منزل مهجور تحت صبة خرسانية في نجع الخرابيش على بعد عدة أمتار من منزلهما لتنطلق بعدها الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لجمع التحريات وكشف ملابسات وغموض الواقعة المأساوية التي صارت حديث الأهالي بمركز نقادة بمحافظة قنا.
جثة-فى-شقة

انتحار أمين شرطة مفصول عن العمل في المنيا

انتحر أمين شرطة داخل مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس؛ أثر تناوله قرص غلة سام، وذلك في ظروف غامضة.وأفادت تحريات المباحث بأن أمين الشرطة مفصول من الخدمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا من جهودها لكشف الظروف والملابسات حول الواقعة. تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول "أمين شرطة" جثة هامدة إلى المستشفى العام.
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تاني مرة في شهر.. مصرع طفل داخل حمام سباحة ببني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس غرقا عقب سقوطه داخل حمام سباحة بأحد مراكز الشباب بمدينة بنى سويف الجديدة والمؤجر لأحد الأشخاص، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع طفل في حمام سباحة بأحد مراكز الشباب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل في السابعة من عمره، يدعى "عبد الرحمن ع. ح."، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.
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تجديد حبس مدير شبكات صرف الجيزة في غرق «طفل البلاعة»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية، اليوم الخميس، تجديد حبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 15 يوما على خلفية التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه في واقعة مصرع الطفل «ياسين»، صاحب الـ 6 سنوات، على أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، كما استعجلت النيابة ضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على 3 حرائق في مدينة نصر وأكتوبر والقطامية

نشب حريق بأحد المطاعم بمدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل المطعم للفحص ومعرفة الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. كما شب حريق في مخلفات أحد المحلات التجارية بسوق الجملة بمنطقة 6 أكتوبر ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
الطفلة -هانيا‎ (1)

ثقب في الرئة.. أب مدمن يطعن طفلته الضريرة ليلة العيد

"هانيا" طفلة ضريرة لم تتجاوز العامين من عمرها شاءت الأقدار أن توقعها في طريق أب أعمى القلب، تجرد من كل مشاعره بعدما أدمن المخدرات والخمور التي أذهبت عقله، وطعن طفلته صباح يوم عيد الأضحى بالسكين، فلم يرحم فقدانها نعمة البصر وطعنها ثلاث طعنات ما أدى لإصابتها بثقب في الرئة جعلها تقضي أيام العيد في المستشفى وبجوارها والدتها تبكي عليها بدل الدموع دما، دفعت "هانيا" ثمن خلافات والديها غاليا بعدما سيطر الشيطان على عقل والدها الذي من المفترض أن يرعاها ويحاول إسعادها وتعويضها عن فقدان بصرها، إلا أنه زاد من أوجاعها وآلامها في جريمة تقشعر لها الأبدان.
سرقة-خزنة-فلوس

سرقة مجوهرات بمليون جنيه من منزل قنصل مصري

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، جهودها لكشف غموض واقعة سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل منزل قنصل مصر الأسبق بفرانكفورت من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الكومباوند بمنطقة 6 أكتوبر لتحديد هوية المتهمين بالسرقة. بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة 6 أكتوبر، بلاغا من نجل السفيرة إيمان محرم، قنصل مصر العام الأسبق بفرانكفورت، بتعرض منزلهم بدائرة القسم للسرقة، وتبين اختفاء مجوهرات ومشغولات ذهبية خاصة بوالدته وشقيقته تقدر قيمتها بمليون جنيه ووجود بعثرة داخل غرفة نوم والدته.
قتل

قتل وحرق وذبح.. جرائم أسرية أفسدت فرحة عيد الأضحى

تحولت فرحة وبهجة عيد الأضحى إلى حزن وقتل وذبح في أبشع جرائم أسرية، نتيجة خلافات ومشاكل تسببت في قتل أصحاب الدم الواحد في محافظات مختلفة، ففي قنا قتل أخ شقيقه بسبب مشكلاته مع الجيران، بينما في الإسكندرية هشم زوج رأس زوجته بمطرقة حديدية، وفي البحيرة كان لها النصيب الأكبر في جريمة بشعة بعد ذبح شاب شقيقته وعشيقها بأمر من والده، أما في القليوبية فتجرد العم من مشاعره وقتل نجل شقيقه بعدما أطلق عليه كلبه الخاص، في الوقت الذي انتقم فيه عاطل من زوجته بعدما خلعته وسكب عليها "مية نار" لتلقى مصرعها، بينما أصيب أفراد عائلتها، في المنوفية.
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