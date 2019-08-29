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مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف الاعتداء على السعودية

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
طالب مجلس الأمن الدولي الميليشيات الحوثية، بوقف استهداف المنشآت المدنية في السعودية دون شروط مسبقة، بحسب "الشرق الأوسط". ورحب مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته، اليوم الخميس، بالجهود السعودية بدعوتها الأطراف اليمنية للحوار في جدة. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صعدة) باتجاه المملكة.
وأوضح المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.وبيّن العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من المليشيا الحوثية
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تناول الادوية

الصحة تحذر من دواءين: مُلين ومضاد للحساسية

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشور جديد، اليوم الخميس، حمل رقم 35 لعام 2019، من تشغيلة تخص مستحضرين لعدم مطابقتها للخواص الطبيعية والصيدلة. وأوضحت الإدارة، في منشورها، أن التشغيلات التي تم التحذير منها للأدوية هي «Laxolac syrup» ويستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي وكـ"ملين" تشغيلة رقم 184473 إنتاج شركة المهن الطبية، و«calamy1 - D Lotion» ويستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة، تشغيلة رقم 182270، إنتاج شركة المهن الطبية.
.نفوق-الأسماك (1)

أسماك ميتة ومياه ملوثة.. متى تنتهي أزمة بحيرة قارون؟

خلال الفترة الماضية زادت نسبة نفوق الأسماك ببحيرة قارون، وطفت على سطح المياه كميات كبيرة من الأسماك النافقة، نتيجة ارتفاع نسبة التلوث فيها بشكل كبير لدرجة حولتها إلى بيئة مميتة لأغلب الكائنات البحرية. ورغم مرور سنوات على تكرار تلك الأزمة وعمل أبحاث وفحوصات للوقوف على أسبابها والعمل على حلها من الجهات المختصة، فإنه إلى الآن لم يبدأ على أرض الواقع أي علاج حقيقى لهذه المحمية الطبيعية التى أصبحت بلا أي حماية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسبابها، ومتى ستنتهى؟
محمد-عبد-العاطى-وزير-الرى-02

الري: أمطار السودان لا تُعد مؤشرا لحجم إيراد النهر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا عاجلًا اليوم الخميس، للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية وقيادات الوزارة، لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، إذ أفادت أجهزة الوزارة، بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس الجاري، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجار المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم الفيضان.
مياه (2)

قطع مياه الشرب عن 11 منطقة في أسوان لمدة 12 ساعة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان، قطع مياه الشرب عن 11 منطقة شرق وجنوب مدينة أسوان، اعتبارًا من مساء غد الجمعة وحتى العاشرة من صباح يوم السبت، نظرا لقيام شركة مياه الشرب بأعمال تركيب محابس السحب والطرد لعنبر الطلمبات بمحطة جبل شيشة، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن هذه المناطق طوال تلك الفترة، وقال بيان صادر عن الشركة، اليوم الخميس، إن قطع مياه الشرب سيشمل جميع المناطق الواقعة على طريق السادات، وأيضًا الواقعة على طريق السماد.
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الحوثيون

إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صعدة باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران من صعدة باتجاه المملكة، موضحا أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وأن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
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«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت، طائرة دون طيار "مسيّرة"، مساء الأربعاء، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح المالكي، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
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بعد أحداث عدن.. لقاء العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال التليفزيون السعودي إن العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يتباحثان الوضع في اليمن، في إطار جولة يقوم بها الأخير إلى السعودية. ويأتي الاجتماع، الذي عقد في مكة، على خلفية التطورات التي تشهدها اليمن على مدار الأيام القليلة الأخيرة، والأحداث التي شهدتها مدينة عدن من صراعات بين قوى تدعمها السعودية وأخرى تدعمها الإمارات.
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