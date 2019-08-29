مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف الاعتداء على السعودية

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

مجلس الأمن

طالب مجلس الأمن الدولي الميليشيات الحوثية، بوقف استهداف المنشآت المدنية في السعودية دون شروط مسبقة، بحسب "الشرق الأوسط". ورحب مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته، اليوم الخميس، بالجهود السعودية بدعوتها الأطراف اليمنية للحوار في جدة. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صعدة) باتجاه المملكة.

وأوضح المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.وبيّن العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من المليشيا الحوثية