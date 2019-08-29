رياضة

الهولندي فان دايك.. أفضل مدافع في أوروبا

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
فان دايك
فان دايك
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل مدافع لينضم لأعضاء التشكيلة المثالية، التي تم اختيار البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس في البطولة، ويتخلل حفل قرعة دوري أبطال أوروبا المذاع حالياً من موناكو الإعلان تباعاً عن أفضل 11 لاعب في دوري أبطال أوروبا. وشارك النجم الهولندي فريق ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
وحصد فان دايك في هذا الحفل جائزته الأولى، من أصل جائزتين كان ينافس عليهما في حفل جوائز دوري أبطال أوروبا، الاولى هي أفضل مدافع في البطولة التي توج بها، كما ينافس المدافع الهولندي كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الأفضل في أوروبا.وعقب حصوله على الجائزة أبدى فان دايك سعادته باللقب قائلاً:"
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صور الحفل (1)

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
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فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
ميسى

ميسي أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متغلبًا على الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي لنجم البلوجرانا نظرًا لتألقه في النسخة الماضية من المسابقة القارية، رغم أن فريقه خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.
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اليسون-بيكر

البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في أوروبا

توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، بعد منافسة شرسة مع كل من الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، والفرنسي هوجو لوريس حارس فريق توتنهام الإنجليزي، وتعد هذه الجائزة هي الثالثة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا.
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بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.
رونالدو - ميسي

كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

أقرّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بإعجابه بمسيرة قائد برشلونة ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح. وقال رونالدو: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان قد صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا، وأنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، آيرتون سينا وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".
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حارس ليفربول: مدافعو الفريق "حيوانات"

علق الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول، على دفاع الريدز مشيدا بالأداء الذى يقدمونه منذ بداية الموسم، ومشيرا إلى أنهم يسهلون عليه مهمته في حراسة مرمى فريق الريدز. وقال حارس المرمى الإسبانى في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "من السهل اللعب معه، فهو أفضل خط دفاع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما نملك واحدًا من أفضل المدافعين في العالم وهو فان دايك". وأكمل: "يدافعون أثناء المباريات مثل الحيوانات، بالنسبة لي كحارس مرمى، يتخذون قرارات سهلة، يساعدوننى بها ".
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