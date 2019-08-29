الهولندي فان دايك.. أفضل مدافع في أوروبا

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

فان دايك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل مدافع لينضم لأعضاء التشكيلة المثالية، التي تم اختيار البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس في البطولة، ويتخلل حفل قرعة دوري أبطال أوروبا المذاع حالياً من موناكو الإعلان تباعاً عن أفضل 11 لاعب في دوري أبطال أوروبا. وشارك النجم الهولندي فريق ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.

وحصد فان دايك في هذا الحفل جائزته الأولى، من أصل جائزتين كان ينافس عليهما في حفل جوائز دوري أبطال أوروبا، الاولى هي أفضل مدافع في البطولة التي توج بها، كما ينافس المدافع الهولندي كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الأفضل في أوروبا.وعقب حصوله على الجائزة أبدى فان دايك سعادته باللقب قائلاً:"

وحصد فان دايك في هذا الحفل جائزته الأولى، من أصل جائزتين كان ينافس عليهما في حفل جوائز دوري أبطال أوروبا، الاولى هي أفضل مدافع في البطولة التي توج بها، كما ينافس المدافع الهولندي كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الأفضل في أوروبا.

وعقب حصوله على الجائزة أبدى فان دايك سعادته باللقب قائلاً:" سعيد فان دايك بالجائزة، وخلال إجازتي، استرجعت كل الذكريات الخاصة بتتويج ليفربول بالبطولة التي كانت تتسم بالصعوبة الشديدة، خاصة ان النادي سبق له الوصول إلى المباراة النهائية في النسخة السابقة ولم يتوج بها حيث فاز ريال مدريد باللقب".

وأضاف "أتمنى أن نكرر هذا الإنجاز خاصة أن الموسم بدأ، وحال نجاحنا في التتويج بالبطولة سيكون أمراً جيداً لزملائي في الفريق وللجماهير التي تعشق الريدز".

