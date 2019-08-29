رياضة

ميسي أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
ميسي
ميسي
توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متغلبًا على الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي لنجم البلوجرانا نظرًا لتألقه في النسخة الماضية من المسابقة القارية، رغم أن فريقه خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.
وقال ميسي بعد الفوز بالجائزة: "في بداية الموسم أفكر دائما في التفوق على نفسي في الصدد الفردي.. كذلك دائما ما أريد تحقيق أهداف الفريق، كل عام نسعى لذلك". وتوج ميسي هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضى برصيد 12 هدفًا، أضاف إليها 3 تمريرات حاسمة، أما على الصعيد المحلي، فنال جائزة هداف الدورى
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قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
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فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
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الهولندي فان دايك.. أفضل مدافع في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل مدافع لينضم لأعضاء التشكيلة المثالية، التي تم اختيار البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس في البطولة، ويتخلل حفل قرعة دوري أبطال أوروبا المذاع حالياً من موناكو الإعلان تباعاً عن أفضل 11 لاعب في دوري أبطال أوروبا. وشارك النجم الهولندي فريق ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
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بعد تأهله مع أياكس.. دي يونج أفضل لاعب وسط في أوروبا

حصد الدولي الهولندي فرانكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الإسباني، جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليًا في إمارة موناكو بفرنسا، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع أياكس الهولندي، ليتفوق على الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول، و الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبر، الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام الريدز، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق رفقاء صلاح اللقب للمرة السادسة في تاريخه.
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قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
دورى-ابطال-اوروبا

قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
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محمد صلاح: لا أشعر بالإرهاق.. وهذه رسالة كلوب لنا

يرفض محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الراحة والابتعاد عن المشاركة في المباريات مع ناديه رغم أنه لعب نحو 11 شهرا متواصلا ولم يخض فترة الإعداد كاملة مع الريدز، حيث شارك في أمم إفريقيا 2019 بعد نهاية متأخرة للموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري الأبطال، كما لحق الأيام الأخيرة في فترة إعداد الريدز. وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن ما يجعل كرة القدم مثيرة للغاية هو حب الناس لها، والشغف بها، ولا أشعر بالإرهاق وأنا سعيد بلعب كل مباراة ولا أريد حتى الراحة لمباراة واحدة، لذلك أنا سعيد للعب لفترة طويلة".
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