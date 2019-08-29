ميسي أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

ميسي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متغلبًا على الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي لنجم البلوجرانا نظرًا لتألقه في النسخة الماضية من المسابقة القارية، رغم أن فريقه خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.

وقال ميسي بعد الفوز بالجائزة: "في بداية الموسم أفكر دائما في التفوق على نفسي في الصدد الفردي.. كذلك دائما ما أريد تحقيق أهداف الفريق، كل عام نسعى لذلك". وتوج ميسي هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضى برصيد 12 هدفًا، أضاف إليها 3 تمريرات حاسمة، أما على الصعيد المحلي، فنال جائزة هداف الدورى