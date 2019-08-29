رياضة

فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م
فان دايك
فان دايك
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
وأصبح فان دايك هو أول لاعب هولندي في التاريخ يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وأول مدافع يرفع الجائزة، وكسر هيمنة برشلونة وريال مدريد على الجائزة، منذ موسم (2012-2013). وشارك فان دايك في كل مباريات ليفربول في دوري الأبطال الموسم الماضي، باستثناء مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر بسبب الإيقاف،
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صور الحفل (1)

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
ميسى

ميسي أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متغلبًا على الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي لنجم البلوجرانا نظرًا لتألقه في النسخة الماضية من المسابقة القارية، رغم أن فريقه خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.
فان دايك

الهولندي فان دايك.. أفضل مدافع في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل مدافع لينضم لأعضاء التشكيلة المثالية، التي تم اختيار البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس في البطولة، ويتخلل حفل قرعة دوري أبطال أوروبا المذاع حالياً من موناكو الإعلان تباعاً عن أفضل 11 لاعب في دوري أبطال أوروبا. وشارك النجم الهولندي فريق ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
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فان دايك

الهولندي فان دايك.. أفضل مدافع في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل مدافع لينضم لأعضاء التشكيلة المثالية، التي تم اختيار البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس في البطولة، ويتخلل حفل قرعة دوري أبطال أوروبا المذاع حالياً من موناكو الإعلان تباعاً عن أفضل 11 لاعب في دوري أبطال أوروبا. وشارك النجم الهولندي فريق ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
محمد-صلاح (2)

قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
دورى-ابطال-اوروبا

قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
رونالدو - ميسي

كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

أقرّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بإعجابه بمسيرة قائد برشلونة ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح. وقال رونالدو: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان قد صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا، وأنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، آيرتون سينا وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".
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