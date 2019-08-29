فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

فان دايك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.

وأصبح فان دايك هو أول لاعب هولندي في التاريخ يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وأول مدافع يرفع الجائزة، وكسر هيمنة برشلونة وريال مدريد على الجائزة، منذ موسم (2012-2013). وشارك فان دايك في كل مباريات ليفربول في دوري الأبطال الموسم الماضي، باستثناء مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر بسبب الإيقاف،

وأصبح فان دايك هو أول لاعب هولندي في التاريخ يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وأول مدافع يرفع الجائزة، وكسر هيمنة برشلونة وريال مدريد على الجائزة، منذ موسم (2012-2013).



وشارك فان دايك في كل مباريات ليفربول في دوري الأبطال الموسم الماضي، باستثناء مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر بسبب الإيقاف، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف.



وخلال الحفل الذي يقام حاليًا في إمارة موناكو بفرنسا، توج أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، وحصد زميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل مدافع، ونال النجم الهولندي دي يونج لاعب فريق برشلونة الإسباني جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا، وليونيل ميسي بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا.