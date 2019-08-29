قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

قرعة دوري الأبطال

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.

وجاءت القرعة الكاملة لمجموعات دوري أبطال أوروبا كالآتي: المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، جالاتا سراي. المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، ريد ستار. المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، شاختار دونيتسك، دينامو زغرب، أتلانتا. المجموعة الرابعة: يوفنتوس، أتلتيكو مدريد،

وجاءت القرعة الكاملة لمجموعات دوري أبطال أوروبا كالآتي:



المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، جالاتا سراي.



المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، ريد ستار.



المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، شاختار دونيتسك، دينامو زغرب، أتلانتا.



المجموعة الرابعة: يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو.



المجموعة الخامسة: ليفربول، نابولي، سالزبورج، جينك.



المجموعة السادسة: برشلونة، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، سلافيا براج.



المجموعة السابعة: زينيت، بنفيكا، ليون، لايبزج.



المجموعة الثامنة: تشيلسي، أياكس، فالنسيا، ليل.



وتبدأ مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر المقبل.

