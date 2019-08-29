رياضة

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
قرعة دوري الأبطال
قرعة دوري الأبطال
أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
وجاءت القرعة الكاملة لمجموعات دوري أبطال أوروبا كالآتي: المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، جالاتا سراي. المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، ريد ستار. المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، شاختار دونيتسك، دينامو زغرب، أتلانتا. المجموعة الرابعة: يوفنتوس، أتلتيكو مدريد،
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فان-دايك‎

فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
ميسى

ميسي أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متغلبًا على الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي لنجم البلوجرانا نظرًا لتألقه في النسخة الماضية من المسابقة القارية، رغم أن فريقه خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.
فان دايك

الهولندي فان دايك.. أفضل مدافع في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل مدافع لينضم لأعضاء التشكيلة المثالية، التي تم اختيار البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس في البطولة، ويتخلل حفل قرعة دوري أبطال أوروبا المذاع حالياً من موناكو الإعلان تباعاً عن أفضل 11 لاعب في دوري أبطال أوروبا. وشارك النجم الهولندي فريق ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
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فان-دايك‎

فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
ميسى

ميسي أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متغلبًا على الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي لنجم البلوجرانا نظرًا لتألقه في النسخة الماضية من المسابقة القارية، رغم أن فريقه خرج من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.
فان دايك

الهولندي فان دايك.. أفضل مدافع في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل مدافع لينضم لأعضاء التشكيلة المثالية، التي تم اختيار البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس في البطولة، ويتخلل حفل قرعة دوري أبطال أوروبا المذاع حالياً من موناكو الإعلان تباعاً عن أفضل 11 لاعب في دوري أبطال أوروبا. وشارك النجم الهولندي فريق ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
فرينكي-دي-يونج (1)

بعد تأهله مع أياكس.. دي يونج أفضل لاعب وسط في أوروبا

حصد الدولي الهولندي فرانكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الإسباني، جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليًا في إمارة موناكو بفرنسا، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع أياكس الهولندي، ليتفوق على الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول، و الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبر، الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام الريدز، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق رفقاء صلاح اللقب للمرة السادسة في تاريخه.
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