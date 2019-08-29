الصحة تحذر من دواءين: مُلين ومضاد للحساسية

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

صورة أرشيفية

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشور جديد، اليوم الخميس، حمل رقم 35 لعام 2019، من تشغيلة تخص مستحضرين لعدم مطابقتها للخواص الطبيعية والصيدلة. وأوضحت الإدارة، في منشورها، أن التشغيلات التي تم التحذير منها للأدوية هي «Laxolac syrup» ويستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي وكـ"ملين" تشغيلة رقم 184473 إنتاج شركة المهن الطبية، و«calamy1 - D Lotion» ويستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة، تشغيلة رقم 182270، إنتاج شركة المهن الطبية.

وشدد المنشور الموجه لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية، مع تجميد الأرصدة، وارتجاع ما تم بيعه من مخازن الصيدليات، مع إبلاغ الإدارة بالأرصدة التي تم ضبطها في محاضر رسمية. وفي 12 من أغسطس الجاري، حذرت وزارة الصحة من عبوات مهربة وغير مسجلة من مستحضر دوائي يستخدم