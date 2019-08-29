تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

تامر حسني

يبدأ الفنان تامر حسني، التحضير لفيلم جديد لم يستقر على اسمه، مع المنتج سيف عريبي، من المقرر طرحه فى صيف 2020، واستعان "تامر"، بالمخرج اللبناني سعيد الماروق، ليكون مخرج العمل. يذكر أن تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وكانت الشركة المنتجة قررت عرضه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وذلك بعد خروجه من المنافسة في عيد الأضحى، وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية المونتاج. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.

ويضم فيلم الفلوس عددا من ضيوف الشرف وهم: "أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، ويزو، كميل سلامة"، وهو قصة تامر حسني، تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق. وليس هذا التعاون الأول بين "حسني" و"الماروق"، إذ قدما معا فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه"، الذي اختير للمنافسة على جائزة أفضل كليب في