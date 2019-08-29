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تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
تامر حسني
تامر حسني
يبدأ الفنان تامر حسني، التحضير لفيلم جديد لم يستقر على اسمه، مع المنتج سيف عريبي، من المقرر طرحه فى صيف 2020، واستعان "تامر"، بالمخرج اللبناني سعيد الماروق، ليكون مخرج العمل. يذكر أن تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وكانت الشركة المنتجة قررت عرضه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وذلك بعد خروجه من المنافسة في عيد الأضحى، وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية المونتاج. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
ويضم فيلم الفلوس عددا من ضيوف الشرف وهم: "أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، ويزو، كميل سلامة"، وهو قصة تامر حسني، تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق. وليس هذا التعاون الأول بين "حسني" و"الماروق"، إذ قدما معا فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه"، الذي اختير للمنافسة على جائزة أفضل كليب في
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اورنچ -مصر -ترعى -مهرجان -الجونة السينمائي -في --دورته- الثالثة‎

أورنچ مصر ترعى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

أعلنت "أورنچ مصر" الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها مهرجان الجونة السينمائي للعام الثاني على التوالي في دورته الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار مبادراتها الدائمة لتنمية المجتمع المصري ودعم الحركة الثقافية والفنية في مصر.
ولاد رزق

هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
نتفلكس

القبض على ستيفين.. نتفليكس من العالمية إلى الفضيحة

تعتبر شركة Netflix رائدة في مجال البث الإلكتروني، ومفضلة أيضًا للمشاهد، لا يشوبها شيء منذ بدأت العمل كمنصة رائعة فيما يتعلق بالسينما والدراما، لكن حدث شيء سيجعل اسمها يتردد كثيرًا أكثر من المعتاد الفترة القادمة، حيث تم القبض على ستيفين فابريزو، وهو ممثل للشبكة، ومسئول تنفيذي في شركة كبيرة تعمل لصالح هوليوود، بتهمة اغتصاب وابتزاز امرأة تعرف عليها على موقع يسمى "Sugar Daddy"، تعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
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تامر-حسنى (6)

«ناسيني ليه» لتامر حسني ينافس على أفضل كليب بإفريقيا

ينافس كليب "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني، والمخرج اللبناني سعيد الماروق، على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا على موقع "يوتيوب". وينافس تامر حسني بـ"ناسيني ليه" على جائزة فنان العام ضمن قائمة تضم 9 فنانين من مختلف بلدان القارة، ومنهم المغربي أمين أمينوكس بفيديو كليب "بيني وبينك"، بالإضافة إلى مطربين من نيجيريا والكاميرون وتنزانيا وجنوب إفريقيا. أغنية "ناسيني ليه" هي إحدى أغنيات ألبوم "عيش بشوقك" الذي حقق نجاحا بعد طرحه في الأسواق.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» في المقدمة

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 83 مليونا و706 آلاف جنيه منذ طرحه بدور العرض يوم 25 يوليو الماضي، ليتصدر بذلك إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بعد مُضي 10 أيام. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وهند صبري، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، ليكون في المرتبة الثانية. الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 60 مليون جنيه في 11 يومًا

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الأحد، 3 ملايين و143 ألفا و895 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 11 يوم عرض، 60 مليونا و850 ألف جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه فى نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
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بوسي ومحمود الليثي ينضمان إلى سباق أفلام عيد الأضحى

أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس» بطولة بوسي ومحمود الليثي، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة، خاصة وأن الفيلم انتهى تصويره منذ فترة طويلة، الفيلم ينتمى إلى نوعية (أفلام السبكية) الخلطة الشعبية، حيث تدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى (سيكو) يتزوج من (نغم) من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة، الفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.
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