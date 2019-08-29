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منة شلبي ترد على أنباء زواجها بصورة من «فرحها»

تحرير:التحرير ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
منة شلبي
منة شلبي
أنباء كثيرة تداولتها العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بشأن ارتباط منة شلبي، إذ قيل إنها تستعد للزواج من "فارس أحلامها"، الذي لم يعرف من هو بعد، وذلك خلال السنة المقبلة، وردد آخرون أن الفنانة تزوجت بالفعل في السر، وتخفي الأمر لحين اختيار الوقت المناسب للإعلان. وردت منة على تلك الأنباء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ نشرت صورة لها، هي عبارة عن مشهد من فيلم بنات وسط البلد، ظهرت فيها مرتدية فستان الزفاف، وإلى جوارها النجمة التونسية هند صبري، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير معها.
وعلقت منة شلبي بصورة ساخرة على الصورة قائلة: "صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه.. كل دي إشاعات.. ألف ألف مبروك".  وجاءت تعليقات الجمهور بالدعاء لها بالزواج، فتقول إحداهن: "ربنا يكتبهالك يا رب ونشوفك عروسة"، وقالت أخرى: "إن شاء الله تبقى حقيقة"، فيما كتبت إحدى المعجبات جملة: "اتنين اتنين اصحاب
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