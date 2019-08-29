خطابات محمد خان «1 -2»

علاء خالد

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

في الجزء الأول من الخطابات يتكلم خان في رسائله لصديق الطفولة والشباب، سعيد شيمي، أثناء سنواته في لندن، عن عنصرين أساسيين في حياته وقتها، وباقي حياته بالطبع: علاقاته المتعددة بالمرأة، وأيضا نهمه الشديد في مشاهدة الأفلام ورغبته الأشد في دراسة السينما. تقلص العالم من حوله، في ذلك الوقت، في هذين النشاطين: النوم مع النساء، والنوم مع السينما. ربما هناك رابط بينهما، وهو الرغبة الجاذبة والمتعة الناتجة، فإن كانت الرغبة والمتعة المتولدتان من العلاقة بالمرأة ملموستين ولهما أبعادها الحسية في نفسه، فالرغبة التي ستتولد من علاقته بالسينما، ما زالت في مرحلة المشاهدة فقط، أما الممارسة، في ذلك الزمن البعيد، فقد تجسدت عبر نشاطين نفسيين آخرين تفرعا منها.

الأول: تعيشت رغبة محمد خان في ممارسة السينما، وبدون ممارسة، وبدون أن يطولها اليأس، على هامش نموذج المتعة الأول، لعلاقته بالمرأة، الذي تسلل بين ثناياها. والثاني: اتخذت، رغبة الممارسة بدون مارسة، من الولع والتعلق الشديدين وكلامه الدائم عن المحبوبة السينما، إما العمل بالسينما أو الموت؛ متنفسا لها. يقول

الأول: تعيشت رغبة محمد خان في ممارسة السينما، وبدون ممارسة، وبدون أن يطولها اليأس، على هامش نموذج المتعة الأول، لعلاقته بالمرأة، الذي تسلل بين ثناياها.

والثاني: اتخذت، رغبة الممارسة بدون مارسة، من الولع والتعلق الشديدين وكلامه الدائم عن المحبوبة السينما، إما العمل بالسينما أو الموت؛ متنفسا لها. يقول خان: "إنني أعرف اليوم وفي هذه اللحظة بالذات أن مستقبلي سيتحدد في فرعين، الأول هو تحقيق ما أريد، والثاني هو الفناء المرير(.....) ربما الطريق الثالث هو الإيمان بشيء آخر بعيدا عن الفن أو المستقبل، الإيمان بشيء تستطيع أن تواجه به الحياة والموت معا" ص 90 - الجزء الثاني.

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عند خان، الرغبة في عمل أفلام سينمائية، توازيها رغبة في اكتشاف عالم المرأة والدخول لأعماقه، فالمتعة المتولدة من العالمين تصل للعمق في تكوينه وتجعله مدمنا لكليهما غير قادر عن الاستغناء عن أي منهما.

"فقد أصبحت مشاهدتي للأفلام وكتابتي عنها وتفكيري بها شبه مرض بدلا من حب (ص117، الجزء الثاني). تبدأ العلاقة بهذا الانجذاب الفطري الشديد للطرف الآخر (المرأة والسينما).

فعلاقته بالسينما بها هذا الانجذاب الوجودي المغوي وغير المبرر أحيانا (سوى بقراءة تاريخ نفسه)، كما في حال المرأة، والذي يصل لحد الموت لو لم يقدر على أن يسير في طريق الإخراج. كما أن المرأة قرار وجودي سابق علينا، أصبحت السينما بالنسبة له قرارا وجوديا سابقا عليه.

*"خطابات محمد خان إلى سعيد شيمي"- الجزء الأول والثاني. إعداد وتعليق سعيد شيمي. الكرمة للنشر 2018- القاهرة

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السينما بالنسبة لخان هي الحياة، والمرأة هي الحياة أيضا، إنه "حب من أجل الحب"، كما يقول. هذا الشغف بالنساء/ السينما، ربما يشير لجزء شهرياري مستحيل، لن يرتوي أبدا، وسيظل مخفيا، كونه جزءا من الدينامو المولد لذاتيته، ربما لأن وعيه الذاتي أُسِّس بشكل لا يتيح له اكتشاف مكوناته، أو أن يقوم بنقدها، كما فعلت السينما الحداثية، لا داخل أفلامه، ولا حتى في حياته العادية كما يظهر في الرسائل.

يرى خان نفسه جزءا من العالم وليس منفصلا عنه، وربما لم يفكر أصلا أن ينفصل، أو يراقب العالم من بعيد، هو جزء من حركة أكبر يستسلم لها بقوة الحب والشغف والحيوية التي يحملها للحياة. الاستسلام هنا ليس انهزاما، كونه أتاح له، الاستسلام كشف مساحة جديدة في الحياة وليس في الذات، وعلى أمل مضمر، أن يصل هذا الاكتشاف للذات نفسها، عبر اكتشاف الحياة.

يقول خان: "الحياة قيمتها محدودة وخلال السينما وجدت فجأة أنها الطريق الوحيد والحلم الوحيد الذي من خلاله أستطيع أن أخلق معنى وقيمة لهذه الحياة بالنسبة لي شخصيا". (ص 507 الجزء الثاني). ويضيف أيضا: "إن الدراما تخلق من الشوارع، من الوجوه الطبيعية". (ص 173 – الجزء الثاني).

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ربما هذا الشغف الواضح بالنساء في عشرينياته وما بعدها، ليس هو الأصل وإن بدا أصيلا من كثرة ترديده، ربما جاء ليجاوب عن أسئلة، شغف، خوف، أكبر سببته هوية خان كباكستاني ولد في مصر، ثم سافر لإنجلترا، وبيروت وغيرها. يقول في رسائله إنه ليس له مكان بنسبة مئة في المئة، هذا الشغف الاغترابي، الذي يتولد ليحمي الذات، عن طريق المتعة، من الخوف وقلق الهوية، والخوف من الفناء. كان خان يفكر في الموت صغيرا، ويتخيل له سيناريوهات يقوم بحكايتها لصديقه سعيد الشيمي.

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شغف خان بالسينما شغف ليس له قعر، ليس له نهاية، رغبة موجهة بشكل غير مباشر لأحد أصول الحياة وهو المرأة، ربما ارتباطه بالسينما يخفي وراءه تفسيرا لارتباطه بالمرأة والتعلق الشديد بفكرة الحب، هذا الارتباط لا يحتاج لممارسة سياسية للحب، أو للسينما، الحب عند خان غير مسيَّس، كما أن السينما غير مسيسة. الحب عنده، كما يظهر في الخطابات، ممسوس بأنانية وملكية وبمتعة متولدة يعترف بها جميعا، لا يحتاج الحب إلى فردانية أو "لآخر" بالمفهوم الوجودي، وإن كان بها "آخر"، ولكنه ليس محدد الهوية والالتزامات ولا المسئولية تجاهه. الحب عند خان ليس هو طريق اكتشاف الفردانية، أو التحرر أو التمرد، إنه واجب على الجميع، ويحتاج لممارسة دائمة واختبار دائم لمعناه المتغير.

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لا يتناول خان المرأة، في أفلامه، من زاوية سياسية أو تحررية. إنه ليس تنويريا بالمعنى السياسي، وربما تنويريا بالمعنى الوجودي. لا يراها من هذه الزاوية الحداثية، فلا يريد تغيير موقعها الاجتماعي، كونها تحمل في كل موقع جوهرا ثمينا. هناك جانب وجودي سابق على هذا الجانب الاجتماعي، لذا ينتمي خان، في نظرته هذه، كما أرى، إلى جيل مخرجي ما قبل الخمسينيات. ستجد عنده تقديسا واحتراما للمرأة، ولكنه متوار، مغلف بسياق الحياة اليومية.

الفلاحة ليست فلاحة والخادمة ليست خادمة، والمُحبة ليست محبة، ولكن بدون أية رمزية في هذه الثنائية. فالكل حاضر عن نفسه، وليس بالإنابة، فالفلاحة هي أيضا الفلاحة، والخادمة هي أيضا الخادمة.

يتكلم خان عن المرأة/ الحب ويضعها في مرتبة الحياة، كما هي بكل ما تحمله، لذا هو لا يرجح جانبا واحدا فقط فيها، مثل كل المثاليين، التنويريين، المتمردين، وبالرغم من تكراره لفظ "النوم" أو ممارسة الجنس مع فلانة أو علانة، في أغلب رسائل الجزء الأول، فهو ليس جنسا مسيسا، بل جنس "شهرياري"، قابل للتحول إلى معرفة، يلبي فراغا وجوديا يشعر به، وليس أداة تحرر للجسد.

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نرجسية/ أنانية خان، التي يعترف بها في خطاباته "إنني فعلا أعيش مدلل إلى حد ما.. لا أقبل أي مسؤولية ولكن لماذا هذا خطأ.. لماذا هذا ذنب.. إنك لم تر الحياة إلا خلال القيود التي حولك.. إنني تجرأت على تحطيم بعض هذه القيود وجازفت بالأنانية التي اتهم بها لكي أرى هذه الحياة"؛ غير مغلقة، مقدامة، يمكن أن تستنفد عمرا فوق عمره بدون أن يشعر بالسأم كشهريار مثلا، لأن الجزء الروحاني من المتعة حاضر أيضا، وبقوة في علاقته بالسينما.

نجد خان ليس مع أحد، لا فقير ولا غفير ولا ثري، يقف خان في الجزء المشترك بينهم جميعا، ربما هذه التقسيمات لا يراها، وإنما هو مع الحياة، التي تجمع كل هؤلاء داخل دراما ما، قوة خلق ما، فعناصر الدراما غير مصنفة بالنسبة له، وليس لها مرجع/ نموذج واحد تتولد منه، إنها دراما تسير مع الحياة ببساطتها وبتعقيدها، وأحيانا بسذاجتها، لا يفرض نمطا واحدا لأبطاله.

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هناك حس روحاني يغلف براجماتيته، ينبع أيضا من ثقافته السينمائية المتسعة، وولعه بمشاهدة الآفلام، فهي بمثابة الدين المتواري الذي منح حياته هذا البعد، ومنح نرجسيته/ أنانيته بعدها الوجودي وجعلها أنانية مسئولة، كأنه يحمل قضية، أو مشروعا إنسانيا للخلاص الوجودي.

وهي الأنانية التي سمحت له، أيضا، باكتشاف جزء آخر من العالم ليس به هذا "الشخص المذنب" الذي يريد أن يكفر عن ذنوبه، ويتحول مع توالي الأيام والسنين إلى بطل، لا، بالعكس، لم يكن خان مذنبا أو مدينا للعالم بشيء، ومن هذا المكان الصفري بدأ يكون مسئوليته الأخلاقية عن هذا العالم وأبطاله، ويضمنها في اختياراته.

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"أنا أريد شيء من هذه الحياة... أريد الذكرى وسأعطي الثمن بحياتي"، " أريد أن أصل ومعي شيء قيم أقدمه للحياة".

هنا كان مكان التضحية الذي غطت على نرجسيته/ أنانيته، السينما وعلاقته بها، التي جاءت وتفوقت على علاقته بمرجع المرأة، لتصنع مرجعا حديثا بداخله له جوهرية حبه للمرأة، وأيضا له غموضه. وازنت هذه التضحية بين مراجعة النفسية، وبدون أن تخل بميزان حياته.