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خطابات محمد خان «1 -2»

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
المخرج محمد خان
المخرج محمد خان
في الجزء الأول من الخطابات يتكلم خان في رسائله لصديق الطفولة والشباب، سعيد شيمي، أثناء سنواته في لندن، عن عنصرين أساسيين في حياته وقتها، وباقي حياته بالطبع: علاقاته المتعددة بالمرأة، وأيضا نهمه الشديد في مشاهدة الأفلام ورغبته الأشد في دراسة السينما. تقلص العالم من حوله، في ذلك الوقت، في هذين النشاطين: النوم مع النساء، والنوم مع السينما. ربما هناك رابط بينهما، وهو الرغبة الجاذبة والمتعة الناتجة، فإن كانت الرغبة والمتعة المتولدتان من العلاقة بالمرأة ملموستين ولهما أبعادها الحسية في نفسه، فالرغبة التي ستتولد من علاقته بالسينما، ما زالت في مرحلة المشاهدة فقط، أما الممارسة، في ذلك الزمن البعيد، فقد تجسدت عبر نشاطين نفسيين آخرين تفرعا منها.
الأول: تعيشت رغبة محمد خان في ممارسة السينما، وبدون ممارسة، وبدون أن يطولها اليأس، على هامش نموذج المتعة الأول، لعلاقته بالمرأة، الذي تسلل بين ثناياها. والثاني: اتخذت، رغبة الممارسة بدون مارسة، من الولع والتعلق الشديدين وكلامه الدائم عن المحبوبة السينما، إما العمل بالسينما أو الموت؛ متنفسا لها. يقول
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طه حسين

ذاكرتنا المبتورة وتاريخ الأفكار الحداثية.. تشريح حالة مستمرة

تاريخ تطور الأفكار فى المجتمعات العربية ومصر تركز منذ بدايات صدمة الحداثة، مع الحملة الفرنسية، ثم بناء دولة محمد على وإسماعيل باشا، على بعض الأفكار العامة والكبرى حول كيفية الخروج من براثن التخلف فى عهد الاستعمار البريطانى، والبحث عن مسارات تحاول استكناه سر تقدم الغرب فى مقابل أسباب تخلف مجتمعاتنا. من ناحية أخرى كيفية إصلاح العقل الدينى الإسلامى، وتحريره من بعض القيود الماضوية التاريخية، ذات الطابع النقلى، والسعى إلى تقديم اجتهادات عصرية، لمواجهة أسئلة جديدة لم تكن مطروحة على العقل الفقهى، أو الكلامى القديم، ومن ثم تشكل تحديا أمام العقل الإسلامى النقلى التقليدى.
ثنيات-الوداع

طلع البدر علينا ولا يزال... (1)

أما قبل: فما إن يطل علينا نور هذا الحدث الثوري العظيم المضفر بالنور المحمدي، المتجدد باليقين غير المراوغ.. ما إن يشرق في الكون ضياؤه وتنساب الروح في موجات الذكرى والتذكر والتذكير بالهجرة النبوية الشريفة والشفيفة والعفيفة.. فإذا القلب تتغشاه في نداءاته الكونية مفردات لغة الأعماق البعيدة بمناجاته الروحية تهتف مجددا ودائما وأبدا..
اللغة العربية

اللغة المختلفة كأرض جديدة للحزن والخيال

كانت تجلس أمامي للمرة الأولى بحجابها الصغيرالأنيق ووجهها المربع المريح، وجه ناعم وحاجبان مزججان بعناية، عيون سوداء مكحولة وجذابة، كان اللقاء الأول يسبقه سنوات طويلة من المعرفة من خلال عالم المدونات، الذي غزا البلاد قبل الثورة. وكان يمثل حراكًا فكريًّا كبيرًا وزخمًا في تبادل الأفكار بين فئات عمرية وثقافية واتجاهات شتى.
اليوم-العالمى-للكتاب

إعادة بناء الذاكرة التاريخية.. أعراض مرض منهجي مستمر

يبدو لى من خلال المطالعات التاريخية لتطور نظم الأفكار منذ منتصف القرن التاسع عشر، وإلى الآن أن ثمة باثولوجيا فكرية، يُعاد إنتاجها، وتتفاقم، وتتمثل هذه الأمراض -الباثولوجيا- فى العطب المنهجى فى طرائق مقارباتنا للأحداث التاريخية التى تتسم بالأحادية فى النظرة إليها، وتحليلها، ومواقف الأطراف المختلفة تجاهها، وتفاعلاتها، فضلًا عن الميل إلى بعض الجماعات أو الأحزاب إزاءها، أو الموقف من الاستعمار البريطانى، أو القصر الملكى فى المرحلة شبه الليبرالية.
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فيلم-موعد-علي-العشاء (2)

علاقات غير مرئية.. فيلم «موعد على العشاء»

في فيلم «موعد على العشاء» لمحمد خان، سيناريو وحوار بشير الديك، 1980، تنشأ علاقة بين نوال (سعاد حسني)، الزوجة التي لا تحب زوجها عزت (حسين فهمي)، رجل الأعمال العصامي الذي تزوجته بتحريض من أمها (زوزو ماضي) بعد وفاة أبيها، وبين شكري (أحمد زكي) كوافيرها الخاص.
فيلم-خرج-ولم-يعد

رمز الطعام في «خرج ولم يعد»

في فيلم «خرج ولم يعد» لمحمد خان، 1984، سيناريو عاصم توفيق؛ هناك مفهوم جديد لتناول الطعام، يفرق بين المدينة، المكان المُصنَّع، وبين القرية، المكان الطبيعي. تناول الطعام في القرية جزء من الحياة اليومية، وغير منفصل عن أي نشاط آخر، فالطعام ومصادره تحوط بالمشهد الإنساني في كل ممارساته، داخل البيت وخارجه. أما في المدينة فهذا المشهد الطبيعي غائب، واستُبدل به عمارات ومكاتب أرشيف موظفين، وأسطح بيوت، وزحام، مما جعل الطعام يمارس كطقس فقير يؤدى بدون متعة، وبعيدا عن مصادره، أو فقد متعته بعد أن اختفى المشهد الطبيعي الذي جاء منه.
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