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وفاة 12 شخصا في السودان بسبب السيول

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
سيول في السودان
سيول في السودان
أعلن والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي 12 حالة وفاة بالولاية وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن تتراوح ما بين كسور ولدغات عقارب جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية مؤخرا، بحسب "وكالة السودان للأنباء". وقال الطريفي في حوارٍ مع وكالة السودان للأنباء إنه تم العثور على طفلين أصيبا بكسر في الأرجل وامرأة تعاني من ورم في محلية السلام، تم إسعافهم كما تم إخلاء طفلة في محلية الدويم، وتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.
وأشار الطريفي إلى أن النيل الأبيض في حالة زيادة مستمرة، إذ إن سطح البحر أعلى من سطح الأرض في هذه الولاية، متوقعا أن تزداد حالات الإصابة بالملاريا والدسنتاريا.وأعلنت وزارة الصحة بالسودان في 18 أغسطس الجاري، "تأثر 16 ألف أسرة بالأمطار فى 16 ولاية، وتأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا
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مدارس-لغات

أزمة كل عام.. مصروفات المدارس الخاصة خارج الرقابة

بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، دائما ما يكون أولياء الأمور والطلاب على موعد مع أزمة «ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة»، لا سيما أنها باتت متكررة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تكوي الجُيوب وتنهش المدخرات. الأزمة تفجرت هذا العام بعدما أقدم عدد من المدارس على زيادة مصروفاته بصورة مبالغ فيها، ضاربا عرض الحائط بالزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، ما دفع أولياء الأمور إلى مناشدة القائمين على العملية التعليمية بضرورة أن يتم فرض رقابة صارمة على هذه المدارس.
تناول الادوية

الصحة تحذر من دواءين: مُلين ومضاد للحساسية

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشور جديد، اليوم الخميس، حمل رقم 35 لعام 2019، من تشغيلة تخص مستحضرين لعدم مطابقتها للخواص الطبيعية والصيدلة. وأوضحت الإدارة، في منشورها، أن التشغيلات التي تم التحذير منها للأدوية هي «Laxolac syrup» ويستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي وكـ"ملين" تشغيلة رقم 184473 إنتاج شركة المهن الطبية، و«calamy1 - D Lotion» ويستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة، تشغيلة رقم 182270، إنتاج شركة المهن الطبية.
.نفوق-الأسماك (1)

أسماك ميتة ومياه ملوثة.. متى تنتهي أزمة بحيرة قارون؟

خلال الفترة الماضية زادت نسبة نفوق الأسماك ببحيرة قارون، وطفت على سطح المياه كميات كبيرة من الأسماك النافقة، نتيجة ارتفاع نسبة التلوث فيها بشكل كبير لدرجة حولتها إلى بيئة مميتة لأغلب الكائنات البحرية. ورغم مرور سنوات على تكرار تلك الأزمة وعمل أبحاث وفحوصات للوقوف على أسبابها والعمل على حلها من الجهات المختصة، فإنه إلى الآن لم يبدأ على أرض الواقع أي علاج حقيقى لهذه المحمية الطبيعية التى أصبحت بلا أي حماية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن أسبابها، ومتى ستنتهى؟
مجلس الامن

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف الاعتداء على السعودية

طالب مجلس الأمن الدولي الميليشيات الحوثية، بوقف استهداف المنشآت المدنية في السعودية دون شروط مسبقة، بحسب "الشرق الأوسط". ورحب مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته، اليوم الخميس، بالجهود السعودية بدعوتها الأطراف اليمنية للحوار في جدة. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صعدة) باتجاه المملكة.
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سيول-في-السودان (2)

143 متوفى ومصابا وانهيار 13500 منزل في سيول بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، وفاة 46 مواطنًا بسبب السيول والأمطار وإصابة 97 شخصًا ونفوق 3137 حيوانًا. ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وكيل وزارة الصحة، سليمان عبد الجبار، قوله: "تأثرت 16 ألف أسرة بالأمطار الأخيرة فى 16 ولاية، عدا ولايتى وسط دارفور والنيل الأزرق". وأكد عبدالجبار، تأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا و4 آلاف منزل جزئيًا، فضلًا عن انهيار 3148 مرحاضًا كليًا و2500 مرحاض جزئيا، مشيرًا الى تأثر منطقة جنوب الحزام بالخرطوم بالأمطار.
السودان (1)

أبرز بنود الإعلان الدستوري الموقع اليوم في السودان

وقع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير" بشكل نهائي اليوم السبت، على بنود الإعلان الدستوري بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة. ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو الماضي اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية. وكان التوقيع قد تم بالأحرف الأولى بين أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: مصر لن تألو جهدا في تقديم كل الدعم للسودان

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لن تألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة. ونقل مدبولي، خلال مراسم استقباله في مطار الخرطوم الدولي اليوم، تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء في السودان، بمناسبة التوقيع على الوثيقة الدستورية، معربا عن تطلع مصر لأن يمثل هذا الحدث التاريخي نقطة انطلاق في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان، بما ينعكس على رفاهية المواطن السوداني الشقيق.
توقيع الاتفاقية فى السودان (2)

بدء مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية في السودان

بدأت مراسم التوقيع النهائي لوثائق الفترة الانتقالية في السودان، اليوم السبت، بحضور عدد من قادة الدول ومسؤولين كبار، بما يمثل بداية جدية في تاريخ السودان الحديث. وكان من أوائل الواصلين إلى الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوالى قدوم الرؤساء والزعماء إلى الخرطوم ومنهم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين تواديرا، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، كما وصل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
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