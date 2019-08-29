وفاة 12 شخصا في السودان بسبب السيول

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

سيول في السودان

أعلن والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي 12 حالة وفاة بالولاية وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن تتراوح ما بين كسور ولدغات عقارب جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية مؤخرا، بحسب "وكالة السودان للأنباء". وقال الطريفي في حوارٍ مع وكالة السودان للأنباء إنه تم العثور على طفلين أصيبا بكسر في الأرجل وامرأة تعاني من ورم في محلية السلام، تم إسعافهم كما تم إخلاء طفلة في محلية الدويم، وتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.

وأشار الطريفي إلى أن النيل الأبيض في حالة زيادة مستمرة، إذ إن سطح البحر أعلى من سطح الأرض في هذه الولاية، متوقعا أن تزداد حالات الإصابة بالملاريا والدسنتاريا.وأعلنت وزارة الصحة بالسودان في 18 أغسطس الجاري، "تأثر 16 ألف أسرة بالأمطار فى 16 ولاية، وتأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا