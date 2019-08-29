وفاة 12 شخصا في السودان بسبب السيول
تحرير:أ.ش.أ
٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
سيول في السودان
أعلن والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي 12 حالة وفاة بالولاية وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن تتراوح ما بين كسور ولدغات عقارب جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية مؤخرا، بحسب "وكالة السودان للأنباء".
وقال الطريفي في حوارٍ مع وكالة السودان للأنباء إنه تم العثور على طفلين أصيبا بكسر في الأرجل وامرأة تعاني من ورم في محلية السلام، تم إسعافهم كما تم إخلاء طفلة في محلية الدويم، وتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.
وأشار الطريفي إلى أن النيل الأبيض في حالة زيادة مستمرة، إذ إن سطح البحر أعلى من سطح الأرض في هذه الولاية، متوقعا أن تزداد حالات الإصابة بالملاريا والدسنتاريا.وأعلنت وزارة الصحة بالسودان في 18 أغسطس الجاري، "تأثر 16 ألف أسرة بالأمطار فى 16 ولاية، وتأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا
وأشار الطريفي إلى أن النيل الأبيض في حالة زيادة مستمرة، إذ إن سطح البحر أعلى من سطح الأرض في هذه الولاية، متوقعا أن تزداد حالات الإصابة بالملاريا والدسنتاريا.
وأعلنت وزارة الصحة بالسودان في 18 أغسطس الجاري، "تأثر 16 ألف أسرة بالأمطار فى 16 ولاية، وتأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا و4 آلاف منزل جزئيًا، فضلًا عن انهيار 3148 مرحاضًا كليًا و2500 مرحاض جزئيا" بسبب السيول.
وقال وكيل وزارة الصحة، سليمان عبد الجبار، إن ولاية الخرطوم أكثر المناطق تأثرًا، مؤكدًا انهيار ألف منزل كليًا بالخرطوم و500 مرحاض.
وأكد محاصرة المياه لـ 600 منزل بمنطقة الحمرة بشمال كردفان الأمر الذى حال دون وصول الفرق فضلًا عن صعوبات فى الحركة، مشيرًا إلى تأثر ولاية النيل الأبيض مؤخرًا.