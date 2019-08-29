رياضة

جماهير الكونغو تعتدي على بعثة مصر للملاكمة في المغرب

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
عبد الرحمن عرابى
عبد الرحمن عرابى
في حادث مؤسف، تعرضت بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة، للاعتداء من جماهير الكونغو، التي تؤازر منتخب بلادها في دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التي تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجاري، جاء ذلك بعد فوز عبد الرحمن عرابى، وزن 81 كيلو جرام، على لاعب الكونغو في النهائي بنتيجة 5 / 0، وإعلان الحكام النتيجة بفوز عرابي بذهبية وزنه، بعدها فوجئ أفراد بعثة الملاكمة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الذي حضر المباراة ومعه باسل عبد الله رئيس البعثة، بقيام الجهاز الفني والإداري للكونغو بالاعتراض على الحكام والتعدي على أحدهم بالضرب.
ولم يكتف جهاز الكونغو بذلك، بل طالبوا جماهير بلادهم بالنزول إلى أرض الملعب، وقاموا بإلقاء زجاجات المياه على الحكام والبعثة المصرية، في غياب تام لدور الشرطة المغربية فى تأمين الصالة ومن فيها، ولم تأت سوى أعداد قليلة بعد نحو 30 دقيقة من الواقعة، ثم انصرفوا إلى خارج الصالة. وتضم البعثة المصرية 298 لاعبًا
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يد مصر تسقط أمام أنجولا في نهائي دورة الألعاب

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الأنجولي، بنتيجة 25- 31، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في المغرب، وتأخر المنتخب الوطني في الشوط الأول أمام نظيره منتخب أنجولا، بنتيجة 15-12 واستمر التأخر في الشوط الثاني. كان المنتخب قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 40 – 23، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب. ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التى أقيمت فى الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
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إيطاليا تٌنهي مغامرة صغار الفراعنة بمونديال الطائرة

أنهى المنتخب الإيطالي مغامرة المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وخسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0)، وجاءت نتائج الأشواط (25-18، و25-16، و25-17)، وما زال أمام الفراعنة الصغار فرصة تاريخية لا تعوض في تحقيق ميدالية، عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في الثانية من ظهر الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث، من أجل الحصول لأول مرة على ميدالية في البطولة، وسبق للمنتخب مواجهة الأرجنتين والفوز عليها 3-1 في دور المجموعات.
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قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
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منتخب-مصر-للناشئين-كرة-يد‎ (4)

مصر في مهمة خطف ذهبية اليد الإفريقية أمام أنجولا

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب أنجولا، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد، في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب بنتيجة (27- 24)، بينما سيلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركز الثالث، ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التي أُقيمت في الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
محمد-إيهاب

محمد إيهاب يتوج بذهبية الخطف بالألعاب الإفريقية

توج البطل المصري الأولمبي محمد إيهاب بالميدالية الذهبية، في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ليضيف ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية، وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن 81 كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه 160 كجم ليتفوق على جميع المنافسين، وحل الرباع المصري أحمد السيد في المركز الرابع في إطار نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه 145 كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف، ونجحت الرباعة المصرية رانيا محمود في حصد 3 ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن 71 كجم للسيدات.
منتخب-مصر-لناشئي-كرة-اليد (3)

يد مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 42-22 في نصف نهائي المسابقة، وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة النهائية من البطولة غدًا، الخميس، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ضد أنجولًا، التي ستقام في مساء اليوم، ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة (21-12 )، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني، ويشارك منتخبنا في دورة الألعاب بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.
منتخب-مصر-لناشئي-كرة-اليد (3)

يد الفراعنة في مهمة التأهل لنهائي الألعاب الإفريقية

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب الجزائر، في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بعد التغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (33- 18).
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