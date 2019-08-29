جماهير الكونغو تعتدي على بعثة مصر للملاكمة في المغرب

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

عبد الرحمن عرابى

في حادث مؤسف، تعرضت بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة، للاعتداء من جماهير الكونغو، التي تؤازر منتخب بلادها في دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التي تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجاري، جاء ذلك بعد فوز عبد الرحمن عرابى، وزن 81 كيلو جرام، على لاعب الكونغو في النهائي بنتيجة 5 / 0، وإعلان الحكام النتيجة بفوز عرابي بذهبية وزنه، بعدها فوجئ أفراد بعثة الملاكمة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الذي حضر المباراة ومعه باسل عبد الله رئيس البعثة، بقيام الجهاز الفني والإداري للكونغو بالاعتراض على الحكام والتعدي على أحدهم بالضرب.

ولم يكتف جهاز الكونغو بذلك، بل طالبوا جماهير بلادهم بالنزول إلى أرض الملعب، وقاموا بإلقاء زجاجات المياه على الحكام والبعثة المصرية، في غياب تام لدور الشرطة المغربية فى تأمين الصالة ومن فيها، ولم تأت سوى أعداد قليلة بعد نحو 30 دقيقة من الواقعة، ثم انصرفوا إلى خارج الصالة. وتضم البعثة المصرية 298 لاعبًا