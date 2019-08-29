رياضة

إيطاليا تٌنهي مغامرة صغار الفراعنة بمونديال الطائرة

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
أنهى المنتخب الإيطالي مغامرة المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وخسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0)، وجاءت نتائج الأشواط (25-18، و25-16، و25-17)، وما زال أمام الفراعنة الصغار فرصة تاريخية لا تعوض في تحقيق ميدالية، عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في الثانية من ظهر الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث، من أجل الحصول لأول مرة على ميدالية في البطولة، وسبق للمنتخب مواجهة الأرجنتين والفوز عليها 3-1 في دور المجموعات.
وكان أفضل مركز حققه المنتخب الوطني في البطولة هو المركز الرابع عام 2001، عندما استضاف استاد القاهرة البطولة. ويشارك منتخب الناشئين للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فاز أبناء الفراعنة بالمركز
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يد مصر تسقط أمام أنجولا في نهائي دورة الألعاب

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الأنجولي، بنتيجة 25- 31، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في المغرب، وتأخر المنتخب الوطني في الشوط الأول أمام نظيره منتخب أنجولا، بنتيجة 15-12 واستمر التأخر في الشوط الثاني. كان المنتخب قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 40 – 23، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب. ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التى أقيمت فى الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
عبد -الرحمن -عرابي‎

جماهير الكونغو تعتدي على بعثة مصر للملاكمة في المغرب

في حادث مؤسف، تعرضت بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة، للاعتداء من جماهير الكونغو، التي تؤازر منتخب بلادها في دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التي تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجاري، جاء ذلك بعد فوز عبد الرحمن عرابى، وزن 81 كيلو جرام، على لاعب الكونغو في النهائي بنتيجة 5 / 0، وإعلان الحكام النتيجة بفوز عرابي بذهبية وزنه، بعدها فوجئ أفراد بعثة الملاكمة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الذي حضر المباراة ومعه باسل عبد الله رئيس البعثة، بقيام الجهاز الفني والإداري للكونغو بالاعتراض على الحكام والتعدي على أحدهم بالضرب.
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قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
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منتخب مصر للكرة الطائرة

طائرة مصر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين

تأهل منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، بعدما فاز الفراعنة على نظيره منتخب بيلاروسيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين، وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة، وحسموا الشوط الأول بنتيجة (25-21)، قبل أن يتفوق أبناء الفراعنة بحسم الشوط الثاني بنتيجة (25-18)، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة (25-18) ليتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي مونديال الطائرة.
منتخب- مص- لكرة- الطائرة‎

طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

طائرة مصر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للناشئين

تغلب منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة على نيجيريا في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وتأهل منتخب الناشئين إلى ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد غياب في خمس نسخ متتالية من البطولة. وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة وحسموا الشوط الأول 25-16، لكن عاد منتخب نيجيريا في الشوط الثاني قبل أن يتفوق الفراعنة بحسم الشوط بنتيجة 25-20، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 25-22 ليتأهل الفراعنة لربع النهائي.
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-يد‎ (5)

كرة يد.. مصر تتأهل لدور الثمانية بالألعاب الإفريقية

واصل المنتخب الوطني للشباب انتصاراته بدورة الألعاب الإفريقية وتغلب على المغرب في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات كرة اليد بنتيجة (32- 27)، بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب المصري بنتيجة (17- 13)، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى التي يتواجد بها برصيد 6 نقاط، يليه المغرب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وغينيا ثالثا برصيد نقطتين، وزامبيا بدون أية نقاط، وسيلتقي المنتخب المصري مع رابع المجموعة الثانية منتخب نيجيريا يوم الإثنين المقبل.
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