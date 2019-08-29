إيطاليا تٌنهي مغامرة صغار الفراعنة بمونديال الطائرة

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

منتخب مصر للكرة الطائرة

أنهى المنتخب الإيطالي مغامرة المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وخسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0)، وجاءت نتائج الأشواط (25-18، و25-16، و25-17)، وما زال أمام الفراعنة الصغار فرصة تاريخية لا تعوض في تحقيق ميدالية، عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في الثانية من ظهر الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث، من أجل الحصول لأول مرة على ميدالية في البطولة، وسبق للمنتخب مواجهة الأرجنتين والفوز عليها 3-1 في دور المجموعات.

وكان أفضل مركز حققه المنتخب الوطني في البطولة هو المركز الرابع عام 2001، عندما استضاف استاد القاهرة البطولة. ويشارك منتخب الناشئين للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فاز أبناء الفراعنة بالمركز