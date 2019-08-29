يد مصر تسقط أمام أنجولا في نهائي دورة الألعاب

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

يد مصر

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الأنجولي، بنتيجة 25- 31، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في المغرب، وتأخر المنتخب الوطني في الشوط الأول أمام نظيره منتخب أنجولا، بنتيجة 15-12 واستمر التأخر في الشوط الثاني. كان المنتخب قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 40 – 23، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب. ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التى أقيمت فى الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.

واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هاني الفخراني، الفوز على غينيا في افتتاح مشوار البطولة، الأربعاء، بنتيجة 42-22، قبل أن يهزم زامبيا 42-23، وتغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وأقصى الجزائر من نصف النهائي. منتخب مصر هو حامل لقب آخر 4 نسخ أقيمت في دورة الألعاب

واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هاني الفخراني، الفوز على غينيا في افتتاح مشوار البطولة، الأربعاء، بنتيجة 42-22، قبل أن يهزم زامبيا 42-23، وتغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وأقصى الجزائر من نصف النهائي.



منتخب مصر هو حامل لقب آخر 4 نسخ أقيمت في دورة الألعاب الإفريقية، وحصد منتخب مصر الميدالية الذهبية 7 مرات من أصل 11 نسخة أقيمت من قبل.



وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعض عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.