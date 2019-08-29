رياضة

يد مصر تسقط أمام أنجولا في نهائي دورة الألعاب

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
يد مصر
يد مصر
خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الأنجولي، بنتيجة 25- 31، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في المغرب، وتأخر المنتخب الوطني في الشوط الأول أمام نظيره منتخب أنجولا، بنتيجة 15-12 واستمر التأخر في الشوط الثاني. كان المنتخب قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 40 – 23، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب. ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التى أقيمت فى الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هاني الفخراني، الفوز على غينيا في افتتاح مشوار البطولة، الأربعاء، بنتيجة 42-22، قبل أن يهزم زامبيا 42-23، وتغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وأقصى الجزائر من نصف النهائي. منتخب مصر هو حامل لقب آخر 4 نسخ أقيمت في دورة الألعاب
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منتخب مصر للكرة الطائرة

إيطاليا تٌنهي مغامرة صغار الفراعنة بمونديال الطائرة

أنهى المنتخب الإيطالي مغامرة المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، وخسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0)، وجاءت نتائج الأشواط (25-18، و25-16، و25-17)، وما زال أمام الفراعنة الصغار فرصة تاريخية لا تعوض في تحقيق ميدالية، عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في الثانية من ظهر الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث، من أجل الحصول لأول مرة على ميدالية في البطولة، وسبق للمنتخب مواجهة الأرجنتين والفوز عليها 3-1 في دور المجموعات.
عبد -الرحمن -عرابي‎

جماهير الكونغو تعتدي على بعثة مصر للملاكمة في المغرب

في حادث مؤسف، تعرضت بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة، للاعتداء من جماهير الكونغو، التي تؤازر منتخب بلادها في دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التي تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجاري، جاء ذلك بعد فوز عبد الرحمن عرابى، وزن 81 كيلو جرام، على لاعب الكونغو في النهائي بنتيجة 5 / 0، وإعلان الحكام النتيجة بفوز عرابي بذهبية وزنه، بعدها فوجئ أفراد بعثة الملاكمة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الذي حضر المباراة ومعه باسل عبد الله رئيس البعثة، بقيام الجهاز الفني والإداري للكونغو بالاعتراض على الحكام والتعدي على أحدهم بالضرب.
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قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
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عبد -الرحمن -عرابي‎

جماهير الكونغو تعتدي على بعثة مصر للملاكمة في المغرب

في حادث مؤسف، تعرضت بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة، للاعتداء من جماهير الكونغو، التي تؤازر منتخب بلادها في دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التي تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجاري، جاء ذلك بعد فوز عبد الرحمن عرابى، وزن 81 كيلو جرام، على لاعب الكونغو في النهائي بنتيجة 5 / 0، وإعلان الحكام النتيجة بفوز عرابي بذهبية وزنه، بعدها فوجئ أفراد بعثة الملاكمة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الذي حضر المباراة ومعه باسل عبد الله رئيس البعثة، بقيام الجهاز الفني والإداري للكونغو بالاعتراض على الحكام والتعدي على أحدهم بالضرب.
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أول تعليق من سارة سمير عقب تتويجها بالذهبية الثالثة

أعربت الرباعة سارة سمير لاعبة منتخب مصر عن سعادتها بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية فى الخطف والكلين والمجموع، وقالت سارة عقب تتويجها بالميداليات: "سعيدة بميدالياتي في دورة الألعاب الإفريقية"، وأكدت أن فوزها ليس وليد الصدفة ولكنه جاء "نتيجة جهود مشتركة لفريق عمل كبير ودعم معنوي من الجميع سواء داخل المنظومة الرياضية أو دعم أسرتي وأصدقائي". وتوجت سارة بالميداليات الثلاث على صالة النهضة بمدينة الرباط، وذلك في إطار فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.
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مصر في مهمة خطف ذهبية اليد الإفريقية أمام أنجولا

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب أنجولا، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد، في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب بنتيجة (27- 24)، بينما سيلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركز الثالث، ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التي أُقيمت في الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
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يد مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 42-22 في نصف نهائي المسابقة، وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة النهائية من البطولة غدًا، الخميس، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ضد أنجولًا، التي ستقام في مساء اليوم، ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة (21-12 )، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني، ويشارك منتخبنا في دورة الألعاب بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.
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