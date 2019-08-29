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الإمارات: التحالف العربي تصدى بنجاح للإرهاب في اليمن

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي
أعلنت الخارجية الإماراتية، استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرًا زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين. وقالت، إن التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة.
وأشار البيان إلى استهداف مجموعات مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية بعد قيامها بهجمات على قوات التحالف في مطار عدن. ونوهت الخارجية الإماراتية، بأن الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية تنشط في المناطق اليمنية، الأمر الذي يهدد بشكل فعلي جهود التحالف للقضاء على خطر الإرهاب
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علم فلسطين

محو فلسطين.. حلقة من مسلسل تدليل أمريكا لإسرائيل

منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وهو يسعى إلى إرضاء إسرائيل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على حساب القضية الفلسطينية، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة للاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها. أحدث تلك الإجراءات قيام وزارة الخارجية الأمريكية، بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من لائحته للبلدان والمناطق، فلم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلاً منفصلاً للسلطة الفلسطينية.
محمود-عباس

أبو مازن لميركل: أمريكا لا تساعد في تحقيق السلام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في برلين، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية رفعت ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات، وخالفت الشرعية الدولية، واستبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره، وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته، بأن تكون المفاوضات برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس الأمن الدولي، بحسب "معا".
حمدوك

تسريب وخلافات وصدمة.. أزمة تشكيل حكومة ما بعد البشير

بعد حالة الترقب التي عاشها السودانيون، انتظارا للإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي كان من المقرر أن يعلن عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الساعات الماضية، جاء تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية ليومين، ليثير حالة من التخبط والجدل، إذ كان مقرراً الأربعاء، الإعلان عن التشكيل الجديد وفقاً للجدول الزمني للوثيقة الدستورية.. تلك الحكومة التي يعقد عليها السودانيون آمالا كثيرة ستكون أمامها تحديات كبرى تتعلق بإنعاش الاقتصاد المنهار، وإنهاء النزاعات الداخلية، والتي ستقود المرحلة المقبلة بعد رحيل نظام الرئيس السابق عمر البشير.
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مجلس الامن

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف الاعتداء على السعودية

طالب مجلس الأمن الدولي الميليشيات الحوثية، بوقف استهداف المنشآت المدنية في السعودية دون شروط مسبقة، بحسب "الشرق الأوسط". ورحب مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته، اليوم الخميس، بالجهود السعودية بدعوتها الأطراف اليمنية للحوار في جدة. وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صعدة) باتجاه المملكة.
الحوثيون

إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صعدة باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران من صعدة باتجاه المملكة، موضحا أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وأن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
تركى-المالكى (2)

«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت، طائرة دون طيار "مسيّرة"، مساء الأربعاء، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أوضح المالكي، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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غموض يمنحها القوة.. رحلة البحث عن مالك صيدليات 19011

الأصل فى القانون الذي ينظم عمل الصيدليات أن من حق كل صيدلي أن يمتلك صيدليتين، ولا يسمح له حتى بالدخول في شراكة مع أي صيدليات أخرى، لكن ظاهرة، السلاسل بدأت فى العام 1975، بعدما قام أحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، بالاستحواذ على عدد من الصيدليات، داخل وخارج القاهرة. واستمر العزبي في عملية "التحايل على القانون" بشراء أسماء بعض الصيادلة، أو منحهم جزءا من الربح، أو الاتفاق على مبلغ مالي ثابت بشكل شهري، هو ما ممكنه من امتلاك 90 فرعا لصيدليات تحمل اسم "العزبي" فى العام 2015، وهو ما فتح الباب أمام العديد لتأسيس سلاسل أخرى.
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