الإمارات: التحالف العربي تصدى بنجاح للإرهاب في اليمن

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي

أعلنت الخارجية الإماراتية، استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرًا زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين. وقالت، إن التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة.

وأشار البيان إلى استهداف مجموعات مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية بعد قيامها بهجمات على قوات التحالف في مطار عدن. ونوهت الخارجية الإماراتية، بأن الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية تنشط في المناطق اليمنية، الأمر الذي يهدد بشكل فعلي جهود التحالف للقضاء على خطر الإرهاب