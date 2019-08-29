رسميًا.. أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان

تحرير:علي الزيني ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

أليكسيس سانشيز

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، رحيل لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، لمدة عام على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما اجتاز الكشف الطبي، ولم يعلن أي من الناديين التفاصيل المالية الخاصة بإعارة اللاعب الذي أصبح الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي حين انتقل من أرسنال إلى الشياطين الحمر، إلا أن تقارير صحفية، أكدت أن النادي الإيطالي سوف يتحمل 5 ملايين يورو من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، فيما سيدفع النادي الإنجليزي باقي الـ12 مليونا.

وبدأت المفاوضات بشأن اللاعب ليكون الانتقال لمدة عام مع إمكانية الشراء بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو، لكن تأجيل حسم الموقف من جانب إدارة الإنتر ألغى تلك الفكرة. يشار إلى أن سانشيز وصل أمس الأربعاء، إلى مدينة ميلانو، واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح لينضم رسميًا للفريق، بعد معاناة دامت طويلاً في صفوف الشياطين

وبدأت المفاوضات بشأن اللاعب ليكون الانتقال لمدة عام مع إمكانية الشراء بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو، لكن تأجيل حسم الموقف من جانب إدارة الإنتر ألغى تلك الفكرة.



يشار إلى أن سانشيز وصل أمس الأربعاء، إلى مدينة ميلانو، واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح لينضم رسميًا للفريق، بعد معاناة دامت طويلاً في صفوف الشياطين الحمر، وسيخوض اللاعب تحديًا جديدًا، ليضع حدًا للمسيرة الصعبة التي عاشها رفقة مانشستر يونايتد.



ولعب سانشيز من قبل في الدوري الإيطالي حيث كان ضمن صفوف أودينيزي منذ عام 2006 حتى 2011، قبل أن يرحل إلى صفوف برشلونة الإسباني، ومنه إلى أرسنال في 2014، ثم انضم إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية انتقل مع هنريك مختاريان الذي انتقل إلى المدفعجية في 2018.

