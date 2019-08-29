إثيوبيا: مصر طلبت ملء سد النهضة في هذه المدة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

سد النهضة الإثيوبي

في تطور جديد لقضية سد النهضة الإثيوبي، كشف المهندس سيلشي بكلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عن أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قدم مؤخرا دراسة باسم مصر بشأن عملية ملء السد. وقال سيلشي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (إينا)، إن الدراسة طلبت ملء الخزان على مدى سبع سنوات، كما أشارت إلى غيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة. وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده كتبت خطابًا إلى مصر ردًا على الدراسة.

وأشار إلى أن وزراء المياه والري من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) سيناقشون القضايا المتعلقة بالسد، ومنها ملء الخزان، في شهر سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالوضع الحالي للسد، أوضح الوزير الإثيوبي أن التوربينات ستبدأ في توليد الطاقة بعد سنة وثلاثة أشهر، وفقًا للخطة الموضوعة، وسيتم الانتهاء من بناء