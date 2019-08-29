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إثيوبيا: مصر طلبت ملء سد النهضة في هذه المدة

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
في تطور جديد لقضية سد النهضة الإثيوبي، كشف المهندس سيلشي بكلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عن أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قدم مؤخرا دراسة باسم مصر بشأن عملية ملء السد. وقال سيلشي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (إينا)، إن الدراسة طلبت ملء الخزان على مدى سبع سنوات، كما أشارت إلى غيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة. وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده كتبت خطابًا إلى مصر ردًا على الدراسة.
وأشار إلى أن وزراء المياه والري من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) سيناقشون القضايا المتعلقة بالسد، ومنها ملء الخزان، في شهر سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالوضع الحالي للسد، أوضح الوزير الإثيوبي أن التوربينات ستبدأ في توليد الطاقة بعد سنة وثلاثة أشهر، وفقًا للخطة الموضوعة، وسيتم الانتهاء من بناء
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البورصه

البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
مدارس-لغات

أزمة كل عام.. مصروفات المدارس الخاصة خارج الرقابة

بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، دائما ما يكون أولياء الأمور والطلاب على موعد مع أزمة «ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة»، لا سيما أنها باتت متكررة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تكوي الجُيوب وتنهش المدخرات. الأزمة تفجرت هذا العام بعدما أقدم عدد من المدارس على زيادة مصروفاته بصورة مبالغ فيها، ضاربا عرض الحائط بالزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، ما دفع أولياء الأمور إلى مناشدة القائمين على العملية التعليمية بضرورة أن يتم فرض رقابة صارمة على هذه المدارس.
سيول-في-السودان (1)

وفاة 12 شخصا في السودان بسبب السيول

أعلن والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي 12 حالة وفاة بالولاية وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن تتراوح ما بين كسور ولدغات عقارب جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية مؤخرا، بحسب "وكالة السودان للأنباء". وقال الطريفي في حوارٍ مع وكالة السودان للأنباء إنه تم العثور على طفلين أصيبا بكسر في الأرجل وامرأة تعاني من ورم في محلية السلام، تم إسعافهم كما تم إخلاء طفلة في محلية الدويم، وتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.
تناول الادوية

الصحة تحذر من دواءين: مُلين ومضاد للحساسية

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشور جديد، اليوم الخميس، حمل رقم 35 لعام 2019، من تشغيلة تخص مستحضرين لعدم مطابقتها للخواص الطبيعية والصيدلة. وأوضحت الإدارة، في منشورها، أن التشغيلات التي تم التحذير منها للأدوية هي «Laxolac syrup» ويستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي وكـ"ملين" تشغيلة رقم 184473 إنتاج شركة المهن الطبية، و«calamy1 - D Lotion» ويستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة، تشغيلة رقم 182270، إنتاج شركة المهن الطبية.
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عبدالفتاح-البرهان

البرهان: سنعمل على ضمان سلامة الانتقال للحكم المدني

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني، وإن القوات المسلحة أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها، متعهدا بأن تقوم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة بدورها كاملا في الحفاظ على مكتسبات الثورة، جاء ذلك خلال كلمته في ختام الاحتفال بتوقيع وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية في الخرطوم، اليوم السبت، والذي شهد حضورا دوليا وإقليميا رفيعا.
السودان (4)

«فرح السودان».. الخرطوم تبدأ أولى خطواتها الانتقالية

"فرح السودان".. هكذا أطلق السودانيون على الحدث الذي تشهده اليوم وهو التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس ، حيث يأمل هذا الشعب أن يفتح هذا الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم. فبعد 30 عاماً من الحكم العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير بفعل احتجاجات شعبية واسعة، يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بتوقيع هذا الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتدشين حقبة جديدة في تاريخ البلاد ولتحديد ملامح الفترة الانتقالية ما بعد عمر البشير.
الخارجية المصرية

مصر لقوى الحرية والتغير: ندعم السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعًا هامًا بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري. وأضافت الخارجية في بيانها، أن المشاركون تبادلوا في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم. كما أكدت مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك.
السيدة-زينب -صور-ارشيفية(5)

منها المساجد والكنائس.. فرض تأمين إجباري على 20 جهة

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن مسودة قانون التأمين الجديد، والمتوقع إقراره في دور الانعقاد التشريعي المقبل، والتي اشترطت ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين عن 150 مليون جنيه للحياة أو الممتلكات، يرتفع بقيمة 50 مليون جنيه إذا رغبت الشركة في ممارسة التأمين على أنشطة البترول أو الطيران، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين عن مليار جنيه. ولعل أبرز ما توقفنا عنده هو تضمن المسودة 20 جهة خاضعة للتأمين الإجباري، أبرزها دور العبادة وروادها، المدارس، والمستشفيات.. فهل يدفع المصلون تأمينًا إجباريًّا للصلاة بالمساجد؟
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